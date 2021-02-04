《法證攻防－林恩》阿里績優，業績卻不是重點

《法證攻防》截至２０２０年１２月３１日止季度，阿里巴巴實現收入２２１０﹒８４億元

人民幣，同比增長３７％；經營利潤為４９０﹒０２億元，同比增長２４％。淨利潤為

７７９﹒７７億元，同比增長５６％。雖然阿里巴巴交出優於市場預期的成績表，可是市場卻更

關注阿里巴巴對於不明朗因素的回應。

業績公告中提及，市場監管總局已於上年末開始對阿里巴巴進行有關反壟斷的調查，集團正

積極配合。而由於內地最近金融科技監管環境的重大變化，旗下金融科技業務正制定整改方案，

但目前對該業務前景和計劃存在重大的不確定性，也無法全面準確評估這些變化對阿里巴巴集團

帶來的影響。監管陰霾籠罩之下，阿里股價周三低開近４％，盤中基本在２５０元關口好淡爭持

。直至臨收市前約５分鐘，有消息指出，似乎阿里所面對的挑戰有進展，股價由跌轉升。

阿里巴巴的核心商業合計佔收入比例接近９成，包括國內外零售批發業務，菜鳥物流和本地

生活服務等。天貓線上實物商品交易額（ＧＭＶ）在１２月季度按年增長１９％。淘寶直播的功

能加強了品牌、商家、網絡紅人和消費者間的互動，截至２０２０年１２月３１日止１２個月，

淘寶直播帶來的ＧＭＶ超過人民幣４０００億元。阿里亦繼續拓展欠發達地區業務，２０２０年

１２月，淘寶特價版月活躍用戶突破１億。另外值得關注的是雲計算業務，此業務收入佔總收入

約７％。在互聯網、零售行業和公共部門客戶收入的強勁增長推動下，雲計算季度收入同比增長

５０％至１６１﹒１５億元。經調整ＥＢＩＴＡ首次實現轉正，錄得盈利２４００萬元，

２０１９年同期虧損３﹒５６億元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

