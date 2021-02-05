《陸言堂－陳永陸》平保（０２３１８）最壞時間已過，現價可買入

《陸言堂》港股在農曆年前的表現仍然十分理想，而且成交持續暢旺，雖然快手

（０１０２４）新上市，增加了大市的成交量，但扣除了快手的成交，大市的總成交仍然有約

２０００億元，仍然十分理想，代表農曆新年的因素，仍然未影響投資者入市的意欲。



當然，美股持續向好，同時本周似乎已消化上周的利淡因素，這都令投資者擔心，如果在中

港股市農曆年假期期間，美股持續攀升，那麼假期後中港股市可能會出現夾淡倉的現象，所以就

算有投資者為了降低風險，減少持倉，亦不敢過分積極，保留一定的持倉，似乎是不少投資者的

選項。



不過，港股的走勢雖然仍佳，但似乎板塊輪換的情況仍然十分明顯，其中小米

（０１８１０）等一直受追捧的股份，似乎有一定的回吐壓力，相反澳門賭業股，市場正在憧憬

農曆年假期期間，澳門旅客人數會有所上升，而刺激股價造好。



＊平保１００天線有支持＊



可是如果較值得留意的，可能是一眾內銀及內險股，其中前者有政策扶持，當螞蟻等要被加

強監管，內銀股的營運空間自然會有所提升。至於內險股，最佳代表一定是中國平安

（０２３１８），而在剛公布的業績中，其管理層透露，今年壽險新業務價值雖然不會呈「Ｖ型

」反彈，但有信心可以實現正增長，這代表中國平安的最差時間已過去，而且由於中國平安是最

早實行新會計帳目的保險公司，所以今年的盈利將可有理想增長。



而且，年初預售產品表現強勁，以及去年底的壽險改革重點項目的完成進度十分不錯，這都

會利好中國平安今年的業績表現。當然，市場會有一個憂慮，就是內房華夏幸福早前出現近５３

億元人民幣的債務違約，而平保是公司第二大股東，可能會受到影響，不過，由於華夏幸福已成

立債務委員會，加上華夏幸福已表明將按照債委會確定的「堅決不逃廢債」的前提，切實履行債

務主體責任，依法維護各債權人合法權益，故此就算中國平安表示，最多可能會因為華夏幸福進

行５４０億元人民幣的撥備，但相信最終華夏幸福對中國平安的影響，影響遠低於此數字。



故此，一眾內險受疫情所影響的負面因素，應該會在今年逐步淡化，同時中國平安應該是最

快恢復的股份，同時股價近日已累積一定的跌幅，但在１００天平均線已見支持，現價絕對可以

買入，相信農曆年假期後股價會顯著回升。《獨立股評人 陳永陸》

