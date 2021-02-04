《樓市亮話－湯文亮》已經錯過買樓的最佳時機

《樓市亮話》有老友話，今次大鑊了，連老Ｃ都話今年樓市上升，而且比我更加進取，我話

今年樓市有５－１５％升幅，老Ｃ則話會升１５％，究竟是甚麼原因令到老Ｃ轉軚？我話很簡單

，老Ｃ睇到用政府用炒家方法抗疫，估計疫情應該都尾聲，所以估樓市上升，只不過是按實際情

況調整一下，算唔算轉軚我都唔敢講。



老友話不明白，政府內部人才濟濟，毋須要向炒家學習，老友唔知道，炒家的殺手鐧是「快

狠準」，政府現在封小區，亦是同樣採用快狠準，並且加多一樣，就是要秘密行動，政府主動出

擊，代表疫情到達尾聲，當確診個案減少，香港有望解封，國內的購買力到港，樓價自然上升，

老Ｃ在國內有幾萬個伙計，自然掌握第一手資料，如果仲話樓市下跌，自己都過唔到自己。



老友話，有評論員話樓市悲情，有大量移民離開香港，供應大增，樓價大冧，在這方面，老

Ｃ又掌握第一手資料，老Ｃ亦有移民公司，知道有幾多人真係移民，當中又有幾多人一定要賣樓

，如果多人移民，又多人賣樓，老Ｃ都唔會話樓價會升１５％，老友話，老Ｃ掌握各方面資料，

預測樓市準確程度應該比我高，這個當然。



老友問，現在買樓，是否算錯過了最佳時機？老實說，在某個程度上是的，但又有幾多人可

以在樓價最低的時候買樓，最佳時機只不過最激下人，不要太認真。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

