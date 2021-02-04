《豪匯有期－陳健豪》澳元前景不太淡

《豪匯有期》美匯指數自１月６日在８９﹒２見底反彈、自１月１１日起今在８９﹒８－

９１﹒０區間橫行近１個月後終於有點動力，美元兌所有主要貨幣都走高，加上美國國債孳息率

預期回升，有利美匯指數進一步反彈，其中兌歐元就反彈至兩個月高位。我仍維持早在１月初、

美元只出現反彈的看法不變，維持只將沽美元、買外幣的理想價位定在９１﹒７－９２﹒５區間

，不會對美元前景過分看好。



美元反彈因市場認為美國從疫情中復甦的速度更勝歐洲，首先，歐元區去年第四季ＧＤＰ從

第三季的增長１２﹒４％轉為收縮０﹒７％，而封城等措施，對零售銷售的影響較明顯，德國

１２月零售銷售就大跌９﹒６％。持續的封鎖措施預視今年第一季度經濟增長繼續被疫情拖累。

另一方面，歐元區另一隱憂是疫苗分發及接種速度慢，對比英國近１０％接種了疫苗，德國及法

國只有不夠３％接種，雖然美國比例更低，但拜登明言他的目標是上任１００日內有１億、近

１╱３美國人獲得接種，即接種速度將會加快，亦令投資者憧憬美國第二季的經濟增長步伐可能

加快。另一方面，美國民主黨正嘗試加快通過１﹒９萬億美元的方案，由於參眾兩院都由民主黨

控制，預期最終方案獲通過機會極高。而要進一步確認此看法，本周五（５日）的非農業新增職

位數據乃市場焦點所在。雖然市場開始傳出看好美元的消息，但１﹒２０１０乃去年８月份高位

、亦是８月至１１月橫行整固的頂部，預期這次調整將在１﹒１８５０－１﹒２０１０之間完成

，建議在此區間可以收集歐元，跌穿１﹒１６００機會仍然不高。



至於澳洲央行本年首次議息會後，宣布維持利率於０﹒１％及三年期國債孳息率目標不變，

符合市場預期，但增加了１０００億澳元的買債規模，希望谷經濟及谷通脹。我關注的重點有幾

點：首先，央行重申在２０２４年前、預期通脹穩定在２至３％之前不會加息，其次，央行比較

關注未來通脹及解決高失業率問題是目前的國家首要任務，去年第四季通脹只有０﹒９％，要通

脹回升，央行未來需要先將失業率從６％跌至４﹒５％，才能令工資有上升壓力。執筆時澳元最

低一度跌穿０﹒７５８０至０﹒７５６０，若美元可進一步反彈，預期澳元兌美元調整至

０﹒７３６０－０﹒７４６０之間，可以慢慢收集，似乎在經濟未穩下，澳洲央行有意出口術盡

量令澳元匯價在０﹒７０－０﹒８０之間，對經濟復甦最為有利。相對地，紐元兌美元更少負面

消息，走勢甚至比澳元更值博，仍建議按計劃分別在０﹒７０００及０﹒６８２０上方分２注買

入，中線目標在前高０﹒７３２０甚至挑戰０﹒７５水平。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

