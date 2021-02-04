《豪匯有期－陳健豪》澳元前景不太淡

《豪匯有期》美匯指數自１月６日在８９﹒２見底反彈、自１月１１日起今在８９﹒８－
９１﹒０區間橫行近１個月後終於有點動力，美元兌所有主要貨幣都走高，加上美國國債孳息率
預期回升，有利美匯指數進一步反彈，其中兌歐元就反彈至兩個月高位。我仍維持早在１月初、
美元只出現反彈的看法不變，維持只將沽美元、買外幣的理想價位定在９１﹒７－９２﹒５區間
，不會對美元前景過分看好。
美元反彈因市場認為美國從疫情中復甦的速度更勝歐洲，首先，歐元區去年第四季ＧＤＰ從
第三季的增長１２﹒４％轉為收縮０﹒７％，而封城等措施，對零售銷售的影響較明顯，德國
１２月零售銷售就大跌９﹒６％。持續的封鎖措施預視今年第一季度經濟增長繼續被疫情拖累。
另一方面，歐元區另一隱憂是疫苗分發及接種速度慢，對比英國近１０％接種了疫苗，德國及法
國只有不夠３％接種，雖然美國比例更低，但拜登明言他的目標是上任１００日內有１億、近
１╱３美國人獲得接種，即接種速度將會加快，亦令投資者憧憬美國第二季的經濟增長步伐可能
加快。另一方面，美國民主黨正嘗試加快通過１﹒９萬億美元的方案，由於參眾兩院都由民主黨
控制，預期最終方案獲通過機會極高。而要進一步確認此看法，本周五（５日）的非農業新增職
位數據乃市場焦點所在。雖然市場開始傳出看好美元的消息，但１﹒２０１０乃去年８月份高位
、亦是８月至１１月橫行整固的頂部，預期這次調整將在１﹒１８５０－１﹒２０１０之間完成
，建議在此區間可以收集歐元，跌穿１﹒１６００機會仍然不高。
至於澳洲央行本年首次議息會後，宣布維持利率於０﹒１％及三年期國債孳息率目標不變，
符合市場預期，但增加了１０００億澳元的買債規模，希望谷經濟及谷通脹。我關注的重點有幾
點：首先，央行重申在２０２４年前、預期通脹穩定在２至３％之前不會加息，其次，央行比較
關注未來通脹及解決高失業率問題是目前的國家首要任務，去年第四季通脹只有０﹒９％，要通
脹回升，央行未來需要先將失業率從６％跌至４﹒５％，才能令工資有上升壓力。執筆時澳元最
低一度跌穿０﹒７５８０至０﹒７５６０，若美元可進一步反彈，預期澳元兌美元調整至
０﹒７３６０－０﹒７４６０之間，可以慢慢收集，似乎在經濟未穩下，澳洲央行有意出口術盡
量令澳元匯價在０﹒７０－０﹒８０之間，對經濟復甦最為有利。相對地，紐元兌美元更少負面
消息，走勢甚至比澳元更值博，仍建議按計劃分別在０﹒７０００及０﹒６８２０上方分２注買
入，中線目標在前高０﹒７３２０甚至挑戰０﹒７５水平。
《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》
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