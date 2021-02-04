【新冠疫苗】港府：科興正準備疫苗第三期臨牀數據，將盡快提交

《經濟通通訊社４日專訊》香港政府協議採購的３款新型冠狀病毒疫苗中，中國科興疫苗尚
未有第三期臨牀報告。政府發言人昨天（３日）表示，衞生署一直積極與科興跟進，以期盡早取
得有關資料，確定其符合安全、效能及質素要求，可認可作緊急使用，而根據科興最新的回覆，
科興正準備有關資料，將盡快向衞生署提交。（ｃｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低 人行轉收水A場無力再上
|剖析天下03/02/2021
南韓經濟 繼續復甦
|香港要聞03/02/2021
【新冠肺炎】港府向逾700名在郊野公園違反防疫措施人士執法
|FOCUS03/02/2021
【FOCUS】巨擘逐鹿 鬥到「雲」上
|開市Good Morning03/02/2021
《開市Good Morning》曾永堅：阿里待跌至225元買
|中國故事03/02/2021
【上海特寫】圖輯：就地過年 上海春運再遇冷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰