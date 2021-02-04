【新冠疫苗】港府：科興正準備疫苗第三期臨牀數據，將盡快提交

《經濟通通訊社４日專訊》香港政府協議採購的３款新型冠狀病毒疫苗中，中國科興疫苗尚

未有第三期臨牀報告。政府發言人昨天（３日）表示，衞生署一直積極與科興跟進，以期盡早取

得有關資料，確定其符合安全、效能及質素要求，可認可作緊急使用，而根據科興最新的回覆，

科興正準備有關資料，將盡快向衞生署提交。（ｃｌ）

