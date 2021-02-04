【新冠肺炎】校長：復課措施難實行，僅教師檢測只屬幻影式安全

《經濟通通訊社４日專訊》教育局宣布，所有幼稚園、中小學及補習學校，農曆年假後可以

放寬至不多於全校人數三分一的學生回校。如果全校教職員每兩星期檢測，全校可恢復半天面授

課堂。

灣仔區校長聯會主席戴德正在電台節目表示，不明白農曆年後的復課安排邏輯何在，指即使

教師完成檢測，都未必能令學校變得安全，形容是「幻影式安全」；而要求全校師生均要檢測，

則未必可行。他指，津貼學校有別於私校或補習社，校長要尊重教師的檢測意願，難以迫令教師

檢測，亦不能因為教師無檢測，而拒絕對方回校授課。

他認為，如果本港不「封城」，讓正等待檢測結果的人「自由行」，即使找出隱形傳播鏈，

對控疫沒大意義。



＊中學校長麥耀光：措施形同威脅，有校長敢怒不敢言＊



廠商會中學校長麥耀光在電台節目形容措施形同威脅，教師不做檢測，就不可以全校復課，

令學校感到為難，很多校長「敢怒不敢言」。他認為措施難以實行，當局在審批學校申請至可以

復課，已經要做第二次檢測，質疑如果有人沒有做檢測，是否又要停課。

戴德正早前亦指，教育局相關決定不只將責任推給學校，更是將道德責任交予學校，對此感

到憤怒。他強調校方不會將責任放在任何一個不會接受檢測的教職員身上，指不介意回校上課的

學生人數只維持在三分一。（ｓｌ）

