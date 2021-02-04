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04/02/2021 12:44

【新冠肺炎】中聯辦明天首辦網上賀歲酒會

　　《經濟通通訊社４日專訊》因應疫情防控需要，今年中聯辦新春酒會將首次採取線上「雲酒
會」的形式。主任駱惠寧聯同辦公室代表，將通過辦官網「雲酒會」直播平台向香港市民拜年。
　　同時，全國政協副主席董建華、梁振英，香港行政長官林鄭月娥，駐港國安公署署長鄭雁雄
和外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞等，亦將出席酒會。（ｃｌ）

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