【新冠肺炎】屯門醫院６７歲男病人不治，本港累計１８６人染疫亡

《經濟通通訊社４日專訊》屯門醫院發言人公布，一名６７歲新冠肺炎確診者（個案編號：
５７３５）離世，疫情至今，本港累計有１８６人染疫亡。
該名男死者於去年１１月２３日因為發燒及氣喘入住屯門醫院，其後確診２０１９冠狀病毒
病。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於１月２５日為他解除隔離令。由於病人情況持續
惡化，延至今日早上６時０８分離世。（ｃｌ）
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