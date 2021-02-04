【新冠肺炎】本港新增２２宗確診，１０宗源頭未明

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新
增２２宗新冠肺炎確診個案，３宗屬輸入，１９宗本地個案中，１０宗源頭不明，包括不同行業
如商人、保安、學生、建築工人等。另有３０多宗初步陽性個案。
本地個案中，有９宗與早前個案有關，包括１宗是三跑工人密切接觸者，該群組累計已有
２２人中招，包括１４名工人及８位密切接觸者。一名初步陽性個案亦涉及三跑群組。（ｃｌ）
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