  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/02/2021 16:58

【新冠肺炎】強檢名單增７廈，紅磡海灣軒約２００名員工須強檢

　　《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒
酒店一名顧客服務員確診，酒店早前亦有多名保安及另一名職員染疫，因此現時２００多名員工
均要進行強制檢測。
　　歐家榮指，該名顧客服務員１月２８最後上班，１月２９日發病，１月３０檢測呈陰性，至
２月２日再到私家醫生求診後，轉送屯門醫院。海灣軒之前有外判工人已中招（病人編號︰
＃１０２５７），兩人報稱無密切接觸。由於該酒店較早前曾有６名保安確診，於１月１６至
１月２０發病，已有８０多人送往檢疫，無再發現新個案。鑑於近日再有人新確診，故今日會再
執行強制檢測，全部員工須參與。

＊廟街４２號發現１宗確診＊

　　歐家榮表示，過去２４小時，本港新增２２宗確診，患者年齡由９至９１歲，涉及１４男９
女，其中有１０宗無源頭個案，包括油麻地指定區內的廟街４２號有１宗，該樓宇須強檢。另外
其他無源頭個案涉７座樓宇，亦須納入強檢名單，包括將軍澳怡心園４座、將軍澳和明苑和逸閣
、紅磡崇愛樓、大埔觀南樓、金巴利街１６和號元朗宏豐大廈。
　　另外有一名初步確診個案，他是機場３跑工地工作的工人，與先前兩名個案屬同一分判商，
負責搬貨到不同工地。昨晚圍封強檢的屯門豐景園一座亦有一宗初步確診個案，與大廈早前確診
是３跑群組患者屬同一座向。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/02/2021
《神州經脈》人行節前重啟14天逆回購　權重護盤滬指險守三千五
財經熱話04/02/2021
【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡　未持貨者待整固吸納
香港政情04/02/2021
【答問大會】林鄭提五大立法建議：區議員須宣誓、「起底」列刑事
FOCUS04/02/2021
【FOCUS】快手膺人氣王　新「鯰魚」或再現
開市Good Morning04/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴高位有貨續持有
中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低　人行轉收水A場無力再上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【etnet Bonus 賞你】長江實業地產商場「新春開運樂團圓」精美利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>