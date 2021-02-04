【新冠肺炎】強檢名單增７廈，紅磡海灣軒約２００名員工須強檢

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒

酒店一名顧客服務員確診，酒店早前亦有多名保安及另一名職員染疫，因此現時２００多名員工

均要進行強制檢測。

歐家榮指，該名顧客服務員１月２８最後上班，１月２９日發病，１月３０檢測呈陰性，至

２月２日再到私家醫生求診後，轉送屯門醫院。海灣軒之前有外判工人已中招（病人編號︰

＃１０２５７），兩人報稱無密切接觸。由於該酒店較早前曾有６名保安確診，於１月１６至

１月２０發病，已有８０多人送往檢疫，無再發現新個案。鑑於近日再有人新確診，故今日會再

執行強制檢測，全部員工須參與。



＊廟街４２號發現１宗確診＊



歐家榮表示，過去２４小時，本港新增２２宗確診，患者年齡由９至９１歲，涉及１４男９

女，其中有１０宗無源頭個案，包括油麻地指定區內的廟街４２號有１宗，該樓宇須強檢。另外

其他無源頭個案涉７座樓宇，亦須納入強檢名單，包括將軍澳怡心園４座、將軍澳和明苑和逸閣

、紅磡崇愛樓、大埔觀南樓、金巴利街１６和號元朗宏豐大廈。

另外有一名初步確診個案，他是機場３跑工地工作的工人，與先前兩名個案屬同一分判商，

負責搬貨到不同工地。昨晚圍封強檢的屯門豐景園一座亦有一宗初步確診個案，與大廈早前確診

是３跑群組患者屬同一座向。（ｃｌ）

