【北水炒Ｄ乜】淨流入１３０﹒１億人幣，買騰訊藥明生物沽小米

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數續回升，港股高開５６點，報２９３０５點，
甫開倒跌，曾挫２８１點，見２８９６７點全日低，在廿天線（約２８８９４點）前有支持，午
後跌幅收窄，尾市更倒升，最終收報２９３０７，升５８點或０﹒２％，重上１０天線（約
２９２５０）。恆指連升三日累漲１０２３點。
按額度計算，北水全日淨流入１３０﹒１億元人民幣，減少２３﹒４％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）
；淨賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）、保利協鑫能源
（０３８００）。
主板成交２２１０﹒４２億元減少２％。其中港股通成交６２５﹒７億元，佔總成交
２８﹒３％。
＊北水再掃騰訊，淨流入２２億元＊
騰訊控股升１﹒５９％報７３６元，北水淨買入２２﹒２億元。
藥明生物跌２﹒３３％報１１７﹒６元，北水淨買入２０﹒３億元。
中海油升３﹒５５％報８﹒４６元，北水淨買入１８﹒１億元。
小米集團跌２﹒５３％報２８﹒９５元，北水淨賣出４﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ２２﹒２２
藥明生物 （０２２６９） ２０﹒３５
中國海洋石油 （００８８３） １８﹒１２
美團 （０３６９０） １３﹒８８
中國移動 （００９４１） ７﹒５３
淨沽出最多港股：
小米集團 （０１８１０） －４﹒２７
中芯國際 （００９８１） －１﹒５７
保利協鑫能源 （０３８００） －０﹒５１
綠葉製藥 （０２１８６） －０﹒０６
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（ｃａ）
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