《日入而息》林鄭提五大立法建議，快手明掛牌暗盤收升近２倍

《今天重點》﹡多家券商一度暫停快手科技暗盤交易；快手暗盤太熱，個別券商疑系統故障

，耀才指交易正常；快手暗盤收升１﹒９倍，一手勁賺２﹒２萬

﹡林鄭稱已要求政務司司長跟進議員對政府表現的意見；失業援助需要全盤考

慮，支持創造就業；立法引入非本地培訓醫生，須為香港永久居民；立法打

擊虛假訊息，迫切是處理「起底」行為；立法制定劏房租務管制，爭取３月

底前提交報告；抗疫是重大事情，突襲圍封措施與述職無關；若接種疫苗處

理不妥善，或成為政治操作議題；將立法訂明區議員須宣誓，農曆新年後提

交草案

﹡平保（０２３１８）現無股份回購計劃，未來將考慮投資短期固定收益資產

；平保料今年新業務價值有增長，擬就華夏幸福撥備最多５４０億人幣；三

因素令華夏幸福陷經營困境，將據進程提撥備

﹡金管局指未見有明顯資金流出本港，無計劃調整逆周期措施；金管局指有信

心盡快推出跨境理財通具體方案；金管局稱仍需時觀察虛銀表現，不時有機

構指有興趣開展虛銀業務；金管局指銀公因應政策不接受ＢＮＯ開戶

﹡銀行公會新指引：不接受ＢＮＯ為開戶身份證明文件



《即日市況》﹡科技股捱沽科指失萬關，港股收跌１９３點報２９１１３



《深滬股市》﹡茅台暴升抵禦科技股跌浪，滬指跌０﹒４％險守三千五



《美元匯價》﹡債息上升利好美元，歐元跌至１﹒２邊緣；歐元最新報１﹒１９９１╱

９３，日圓最新報１０５﹒２８╱３０



《公司業績》﹡置富產業（００７７８）去年可供分派收益跌逾２％，末期每單位分派

２４﹒５６仙

﹡香港電訊（０６８２３）去年多賺２％，派末期息４０﹒９７仙

﹡捷利交易寶（０８０１７）首三季多賺約五成至１４１６萬元，不派息

﹡禮建德集團（０８４５５）首三季虧損收窄至２０﹒８萬元

﹡英記茶莊（０８２４１）首三季虧損收窄至３９７﹒４萬元



《公司資訊》﹡耀才（０１４２８）表示快手（０１０２４）２８０元水平或有一定沽壓，

高追有風險；多家券商一度暫停快手科技暗盤交易

﹡ＦＬ二華夏恆指（０７２２１）、ＦＩ華夏恆指（０７３２１）產品終止，

２月１６日最後交易

﹡中移動（００９４１）德國數據中心啟用，將於香港等地無縫連接

﹡中銀香港（０２３８８）去年線上理財交易量大增約１倍，料今年升幅將持

續

﹡平保（０２３１８）現無股份回購計劃，未來將考慮投資短期固定收益資產

；平保料今年新業務價值有增長，擬就華夏幸福撥備最多５４０億人幣；三

因素令華夏幸福陷經營困境，將據進程提撥備

﹡西證國際（００８１２）擬發債券，籌資淨額１﹒７８億美元用作再融資

﹡亞盛醫藥（０６８５５）折讓９％配股籌集逾１１億元

﹡恆智控股（０８４０５）已向聯交所提交重續轉板上市申請

﹡恆勤集團（０８３３１）改名「倍搏集團」，下周一生效

﹡心通醫療（０２１６０）料今年銷售額大增，不久將來可實現盈利

﹡消息指瑞科生物今年赴港上市，集資２３﹒３億元

﹡喜茶否認香港ＩＰＯ傳聞，稱目前沒有任何上市計劃

﹡傳昭衍新藥擬港集資最多６億美元，最快２月底掛牌

﹡傳諾輝健康本日接受機構投資者認購，本月１８日掛牌

﹡健倍苗苗（０２１６１）超購逾２１倍，一手中籤８％

﹡高山（０６１６）及永義（０１２１８）今早起停牌，待公布內幕消息

﹡創業（０２２２１）中途停牌，停牌前報０﹒１７２元跌逾１１％

﹡華立大學（０１７５６）１﹒６億人幣中標江門市新會區土地使用權

﹡龍光集團（０３３８０）以逾６億人幣投得溫州住宅地塊

﹡３香港推出專用５Ｇ商業應用方案，助四行業數碼轉型

﹡中生製藥（０１１７７）甲狀腺癌藥獲批第四個適應症

﹡保誠（０２３７８）委任兩名非執行董事，將於５月１日加入董事會

﹡小米（０１８１０）首季於土耳其生產手機，投資３０００萬美元；手機不

再支持ＧＭＳ報道純屬謠言

﹡信利（００７３２）１月營業額約１７﹒３億元，按年增３２﹒７％

﹡百勝中國（０９９８７）料第一季度業務面臨較大壓力和不確定因素

﹡中海油（００８８３）今年淨產量目標為５﹒４５－５﹒５５億桶油當量

﹡陽光１００中國（０２６０８）１月合同銷售額按年升２０％至２﹒９６億

元人民幣

﹡創業集團控股（０２２２１）今日下午停牌，以待發表有關可能出售事項的

內幕消息

﹡諾輝健康（０６６０６）明日起招股，入場費１３４６４﹒３３元

﹡置富產業信託（００７７８）料今年整體續租租金負增長，考慮收購本港零

售物業

﹡中海外（００６８８）１月合約物業銷售金額升約３３％至約２７０億元人

民幣



《國企紅籌》﹡中海油田服務（０２８８３）料今年資本性開支為約４３億元人民幣

﹡中海外宏洋（０００８１）１月合約銷售額升８７％至５２﹒８億元人民幣



《神州民企》﹡張寶軍獲委任為千百度（０１０２８）首席財務官

﹡雅居樂（０３３８３）１月預售金額按年增逾１倍至１１０﹒３億元人民幣



《中國要聞》﹡中糧集團表示去年營收突破５０００億元人幣創新高

﹡福特汽車中斷與中國眾泰汽車成立電動車合資公司

﹡廣汽蔚來高管加入互聯網造車，「自由」追逐未來理想

﹡工信部下架多款Ａｐｐ，包括藝龍酒店及中移動無憂行

﹡傳內地多家銀行收縮與螞蟻集團的消費者小額貸款業務

﹡１５家生物醫藥企業落戶臨港「生命藍灣」

﹡春運首６日，上海到發旅客１４０萬人次

﹡滬銀保監表示去年末轄內普惠貸款餘額增４７％

﹡中汽協表示１月乘用車銷量預計同比增長２８﹒４％

﹡深圳擬將政府性擔保增信納入「千億」計劃考核

﹡人行１０００億１４天逆回購利率持平，零投放零回籠；人行孫國峰稱貨幣

政策「不左不右」，保持流動性充裕

﹡中日舉行海洋事務高級別磋商，中方應詢介紹海警法

﹡李克強冀擴大合作積極面，增強中英關係穩定性

﹡拜登與澳洲總理莫里森通話，談及共同應對中國

﹡美候任商務部長表示沒有理由將華為及中興從黑名單移除

﹡華為替「公主」姚安娜搶註商標，任正非向員工道歉

﹡傳華夏幸福停止償付所有債務，包括債券及信託產品

﹡商務部表示海南離島免稅市場逐形成，引導海外消費回流；冀中歐雙方共同

努力，推動協定早日簽署；中方就加入ＣＰＴＰＰ事項開展積極研究；去年

中國與中東歐貿易額首次突破千億美元；近日米面油等必需品供應增加，價

格逐漸企穩

﹡中國去年服務進出口額降近１６％，知識型貿易佔比升

﹡最高法表示外逃疑犯涉貪腐、危害國安，法院可缺席審判

﹡京東春節年貨消費趨勢報告：異地訂單額按年增兩倍

﹡外交部表示李克強將出席同歐洲企業家高級別視頻對話會

﹡海南表示力爭年底離岸國際貿易收支３０億美元增６０％

﹡上金所表示下周二收盤時起上調黃金合約保證金比例

﹡中方回應韓美首腦通話：冀韓美關係發展有利地區和平

﹡深圳推動黃金金融產品創新，探索粵港澳跨境業務試點

﹡上海整頓住房租賃市場，嚴控租金貸款業務



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１５７０６點



《其他消息》﹡林鄭稱已要求政務司司長跟進議員對政府表現的意見；失業援助需要全盤考

慮，支持創造就業；立法引入非本地培訓醫生，須為香港永久居民；立法打

擊虛假訊息，迫切是處理「起底」行為；立法制定劏房租務管制，爭取３月

底前提交報告；抗疫是重大事情，突襲圍封措施與述職無關；若接種疫苗處

理不妥善，或成為政治操作議題；將立法訂明區議員須宣誓，農曆新年後提

交草案

﹡何俊賢質疑香港電台專業操守，林鄭稱有需要撥亂反正

﹡李慧琼追問疫苗情況，林鄭稱會加強宣傳教育

﹡楊潤雄否認將通識科變成國民教育

﹡港府擬６月起放寬職津工時要求及食物銀行資產限額

﹡邱騰華稱港台新聞報道須公正持平，秉持最高專業標準

﹡差估署表示去年私樓落成量按年增近５４％，輕微達標

﹡金管局表示銀公因應政策不接受ＢＮＯ開戶；銀行凍結客戶戶口出於執法機

構要求，與世界各地做法一樣

﹡劉麥嘉軒出任積金局主席，下任行政總監將全球公開招聘

﹡文輝道第二幅住宅地明截標，華坊料最多可售６５億元

﹡消息指渣打棄租中環總部及觀塘樓面，涉１２萬呎

﹡深股通額度全日用７２億元；滬股通額度全日用２３﹒７億元，陸股通淨流

入近６８億

﹡銀行公會新指引表示不接受ＢＮＯ為開戶身份證明文件

﹡證監會提醒投資者注意交易波動性風險

﹡致同表示對今年亞洲私募股權行業審慎樂觀，受惠數碼化趨勢

﹡馬仲儀稱非本地培訓醫生質素參差，現職醫生未必可協助培訓

﹡國際航空運輸協會表示不預期今年航空旅遊需求有顯著復甦

﹡富途證券推搶利是活動賀新年，最高達８８元

﹡ＭＳＣＩ推出中國科技１００指數

﹡本港去年食肆總收益價值急跌２９﹒４％，歷來最大跌幅

﹡恆指公司授權中國信託投信以恆生中國高股息率指數作為買賣基準



《新冠肺炎》﹡本港新增２２宗確診，１０宗源頭未明

﹡強檢名單增７廈，紅磡海灣軒約２００名員工須強檢

﹡國家衛健委表示全國累計接種疫苗３１２３萬劑次

﹡上海黃浦昭通路居民區今日１８時起調為低風險地區

﹡中聯辦明天首辦網上賀歲酒會

﹡公務員今起要用安心出行入政總，工會斥「多餘」

﹡吳凡稱上海新發現的確診沒有突破原來的傳播鏈

﹡校長表示復課措施難實行，僅教師檢測只屬幻影式安全

﹡專家表示教師兩周一檢成效低，難控制校內傳播風險

﹡第七輪安老院殘疾人士及護養院員工強制檢測周日展開

﹡楊潤雄稱教師恆常檢測非復課必要條件

﹡科興中維滅活疫苗附條件上市申請獲國家藥監局受理

﹡港府表示科興正準備疫苗第三期臨床數據，將盡快提交

﹡屯門醫院６７歲男病人不治，本港累計１８６人染疫亡

﹡食衞局表示仍有３７％確診源頭不明，籲避免跨家庭聚會

（ｚｚ）

