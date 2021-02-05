《日出而作》散戶轉戰生物科技股ＧＭＥ急跌，納指標指再破頂

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３１０５５．８６ 升 ３３２．２６點╱１．０８％

標普５００ ３８７１．７４ 升 ４１．５７點╱１．０９％



納斯達克 １３７７７．７４ 升 １６７．２０點╱１．２３％

倫敦富時１００ ６５０３．７２ 跌 ４．１０點╱０．０６％

法蘭克福ＤＡＸ １４０６０．２９ 升 １２６．６６點╱０．９１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５６０８．５４ 升 ４５．４９點╱０．８２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．５７，歐元兌美元１．１９６５



《最新資訊》﹡今年以來Ａ股ＩＰＯ過會率大降

﹡貝康醫療公開超購近４０２倍，一手中籤率１０％

﹡搶存戰升級，集友招商永隆１年定存２﹒４厘息最高

﹡傳蘋果與最少６間汽車製造商就電動車開發進行磋商

﹡美國上周首領失業救濟人數減少勝預期，耐用品訂單增

﹡歐元區上年１２月零售銷售增２％，勝市場預期

﹡恆隆地產表示按一貫做法商續租，渣打仍是最大租戶

﹡受經濟數據樂觀帶動美股升逾１％，標指納指創新高

﹡美元升勢延續，英國央行言論正面英鎊上揚

﹡王毅與俄羅斯外長通電話，強調堅持不干涉內政準則

﹡拜登表示中國是最大競爭對手，符合美國利益下可以合作

﹡美國無意將華為中興等移除黑名單，中方促停止打壓

﹡高陽科技（００８１８）料全年經營溢利增最多１８％

﹡鉅京（０８４５０）料上季度虧轉盈利１４０萬元

﹡合興（０００４７）料全年盈轉蝕最多９０００萬人幣

﹡美國財政部及監管機構：市場基礎設施面對震盪時具韌性

﹡暗盤曾？機，輝立：仍在調查原因，周五暗盤將轉系統

﹡加國畢業港人可申請最長３年工作簽證

﹡緬甸續有示威，聯合國秘書長：推翻選舉結果不能接受

﹡科興發表６０歲以上一二期臨床數據，指疫苗安全

﹡外媒指螞蟻將剝離消費信貸數據業務，兩年內重啟上市

﹡傳螞蟻將分拆消費數據業務，或於兩年內重啟上市

﹡上坤地產一月銷售逾２２億人幣，銷售面積約１７萬平方米

﹡中國投資開發（００２０４）或購３內地投資及供應鏈管理公司

﹡中國玻璃（０３３００）擬購玻璃生產線控股權

﹡北方礦業（００４３３）遭清盤呈請，涉未還１５００萬元

﹡正榮地產（０６１５８）３億美元優先票，今日上市買賣

﹡永利澳門（０１１２８）上季盈轉虧蝕１﹒４５億美元

﹡先施（００２４４）主席馬景？及執董陳文衛指稱送贈契據無效，今復牌

﹡同景新能源（０８３２６）首三季盈轉虧５７４﹒３萬，不派息

﹡江山控股（００２９５）１月總發電量增約３８％

﹡舍圖控股（０８３９２）九個月虧損收窄至１２﹒６萬，不派息

﹡阿里巴巴（０９９８８）５０億美元優先債分四種，年期最長４０年

﹡浩柏國際（０８４３１）首三季虧損擴大至１３４７﹒１萬元

﹡消息指順豐控股擬購入嘉里物流（００６３６）少數股權

﹡國浩集團（０００５３）附屬國浩房地產中期純利跌逾６９％

﹡國際永勝（０８４４１）首三季純利升９﹒４％至６２２３萬，不派息

﹡常滿控股（０８５２３）九個月純利２６０３萬按年跌近６％，不派息

﹡捷利交易寶（０８０１７）今年首月註冊用戶升８４％

﹡復星醫藥（０２１９６）２５５０萬人幣組醫療器械銷售合資

﹡新城發展（０１０３０）１月銷售額１６６億人幣，按年升４９％

﹡萬科企業（０２２０２）１月銷售額７１５億人幣，按年增３０％

﹡葉氏化工（００４０８）分拆洋紫荊油墨，深交所創業板上市受理

﹡電能實業夥長江基建收購加拿大風電場，作價３﹒２億元

﹡銀城國際（０１９０２）３﹒４億人幣增持養老產業至７５％

﹡寶威控股（０００２４）訂立債務及股本重組協議



《國企紅籌》﹡濰柴（０２３３８）非公開發行Ａ股申請獲中證監受理



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）１月銷售額１６６億人幣，按年增２﹒６倍

﹡興發鋁業（０００９８）售鋁製模板產銷商八成股權，料收益４２０萬



《中國要聞》﹡上交所劉紹統表示預計ＲＥＩＴｓ系統在３月全面就緒

﹡上海發文強化國有資產估值報告質量

