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即市新聞

05/02/2021 07:50

《華爾街內望》受經濟數據樂觀帶動美股升逾１％，標指納指創新高

　　《經濟通通訊社５日專訊》受美國企業季績樂觀，加上經濟數據顯示就業市場可能正在企穩
帶動，美股周四（４日）漲逾１％，當中標指和納指創新高。
　　道指漲３３２點或１﹒０８％，報３１０５５點。標指漲４１點或１﹒０９％，報３８７１
點，最高見３８７２點。納指漲１６７點或１﹒２３％，報１３７７７點，最高見１３７７８點

　　市場對大規模救助計劃取得進一步進展的憧憬提振市場氣氛，而美國勞工部最新報告顯示，
上周初次申請失業金人數進一步減少。
　　投資者密切關注即將公布的就業報告，而分析預計上月非農就業崗位增加５萬，前月為減少
１４萬。
　　遊戲驛站和其他近期受到散戶追捧的股票周四再次下跌，財長葉倫表示，財政部和其他監管
機構在採取任何行動前，都需要深入了解情況，遊戲驛站收市暴跌４２﹒１％。
　　其他個股方面，ｅＢａｙ、ＰａｙＰａｌ季度盈利皆超預期，前者漲５﹒３％，後者跳漲
７﹒４％。
　　指標十年期國債收益率漲１個基點，報１﹒１４０９％。兩年期國債收益率跌不足１個基點
，報０﹒１１５２％。二十年期國債收益率升２個基點，報１﹒７３９６％，創上年５月重新發
行該券種以來最高水平。（ａｌ）

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