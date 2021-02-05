《華爾街內望》受經濟數據樂觀帶動美股升逾１％，標指納指創新高

《經濟通通訊社５日專訊》受美國企業季績樂觀，加上經濟數據顯示就業市場可能正在企穩

帶動，美股周四（４日）漲逾１％，當中標指和納指創新高。

道指漲３３２點或１﹒０８％，報３１０５５點。標指漲４１點或１﹒０９％，報３８７１

點，最高見３８７２點。納指漲１６７點或１﹒２３％，報１３７７７點，最高見１３７７８點

。

市場對大規模救助計劃取得進一步進展的憧憬提振市場氣氛，而美國勞工部最新報告顯示，

上周初次申請失業金人數進一步減少。

投資者密切關注即將公布的就業報告，而分析預計上月非農就業崗位增加５萬，前月為減少

１４萬。

遊戲驛站和其他近期受到散戶追捧的股票周四再次下跌，財長葉倫表示，財政部和其他監管

機構在採取任何行動前，都需要深入了解情況，遊戲驛站收市暴跌４２﹒１％。

其他個股方面，ｅＢａｙ、ＰａｙＰａｌ季度盈利皆超預期，前者漲５﹒３％，後者跳漲

７﹒４％。

指標十年期國債收益率漲１個基點，報１﹒１４０９％。兩年期國債收益率跌不足１個基點

，報０﹒１１５２％。二十年期國債收益率升２個基點，報１﹒７３９６％，創上年５月重新發

行該券種以來最高水平。（ａｌ）

