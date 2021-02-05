《青工俠說－廖錦興》香港製造業的前景

《青工俠說》香港製造業曾有著輝煌的歷史，從開埠以來都在亞洲地區扮演重要角色，尤其

是善用港口優勢為進出口貿易帶來豐厚的利潤，製造業乘內地改革開放的機遇建立加工經濟的營

商模式，並將生產線往內地北移。如此，港商避開了香港高昂的生產成本，造就金融服務和旅遊

業等成為香港主要收入來源，因此製造業在政府眼中已成為二三線產業，同時在欠缺政策支援下

，工業界的發展只能單打獨鬥。當前，工業界更要面對來自區內的強烈競爭，因而陷於苦戰。近

年工業界提出再工業化以應對未來發展，並獲得政府支持，究竟各方面的持分者對香港再工業化

有多大期望？香港製造業的前景如何？應該走向那發展模式？



香港工業總會（工總）委託香港大學進行一項題為《香港製造》的研究，目的是因應香港、

內地和國際經濟、政治形勢發展，以及營商環境和市場的改變，以瞭解港企目前面對的挑戰及應

對策略，探討香港工業的發展面貌和潛在出路，也為再工業化定位。研究方法包括利用大數據分

析、問卷調查及焦點小組討論方式進行。根據資料顯示，在２０１６年在內地的港資製造企業約

為４﹒６萬間，其生產線大多位於廣東省（４８％），其次是江蘇省（１５％）。報告估算在

２０１８年港資企業在內地創造了約五千億港元的產值，相當於該年香港本地生產總值的比例

１７﹒６％。在珠三角的港資製造企業以中小企為主，而５０００萬營業額以下的中小企佔

５５％，同時調查結果發現中小企有續漸退出市場的現象，估計與內地企業崛起影響競爭力有關

。



多年來港企都以加工出口為主要營運模式，但是面對新冠病毒全球肆虐嚴重影響經濟，鎖國

封城措施亦大幅減低歐美國家進口商品數量，港企必須要有化危為機的能力。工總在這中期研究

報告中提出了四項策略建議：

一）中國＋１：海外設廠以控制成本及分散風險，東盟巿場成首選；

二）市場定位：中小企爭取開拓生產鏈上下游服務，進入內銷、東盟巿場成主流；

三）升級轉型：投放資源，竭力創新升級，令企業轉型增值；

四）香港本地製造：將核心技術、產品研發、高端技術等工序回流香港。



香港乃彈丸之地，要保持競爭力必定要有方法也要有能力，工總的策略建議或許不是每間港

企都適合（尤其是中小企業），我認為港企在法治制度、理事效率、執行力度和靈活彈性等軟實

力上是成功要素。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

