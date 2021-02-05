【快手上市】快手收三百元高上市價１﹒６倍，每手賺１８５００元

《經濟通通訊社５日專訊》快手（０１０２４）今日首掛，收報３００元，較招股價１１５

元高出１６０﹒８７％；成交１﹒２億股，涉資３７５﹒４７億元。

該股一手１００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１８５００元。

該股開報３３８元，較招股價高１９３﹒９１％，最高價為３４５元，最低報３００元。

（ｅｄ）

