【快手上市】快手收三百元高上市價１﹒６倍，每手賺１８５００元

《經濟通通訊社５日專訊》快手（０１０２４）今日首掛，收報３００元，較招股價１１５
元高出１６０﹒８７％；成交１﹒２億股，涉資３７５﹒４７億元。
該股一手１００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１８５００元。
該股開報３３８元，較招股價高１９３﹒９１％，最高價為３４５元，最低報３００元。
（ｅｄ）
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