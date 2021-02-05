【夾倉潮】美國財政部及監管機構：市場基礎設施面對震盪時具韌性

《經濟通通訊社５日專訊》美國財政部周四（４日）發表聲明指，美國財長耶倫和其他金融

監管機構高級官員均認為，在最近散戶炒作遊戲驛站和其他股票，導致市場劇烈波動和放量成交

期間，金融市場的核心基礎設施展現韌性。

財政部又指，耶倫及美國證券交易委員會（ＳＥＣ）、聯儲局、紐約聯邦儲備銀行、美國商

品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）的負責人在周四會議上，皆認可證交會及時發布一項相關事件研

究報告的重要性，而證交會及商品期貨交易委員會正審查今次交易行為，是否符合投資者保護以

及公平有效市場的要求。

耶倫周四早上在美國廣播公節目中亦提出，需要對近期的股市動盪有更深入的了解，需要確

保金融市場正常、高效率運作，投資者受保護。

另外她亦談到國會有必要迅速採取措施減少民眾痛苦，保護經濟免受疫情影響，目前全國各

地都有市民都排隊領取食物，而這是美國不應出現的事情。她亦指總統拜登希望疫情紓困措施在

兩黨共同支持的基礎下獲得通過，強調當前每個美國人都知道現在需要什麼。



＊遊戲驛站股價再急跌＊



遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）股價近四日來第三求度下跌，周四收跌４２％，報５３﹒５

美元，主要因為散戶焦點轉向生物技術板塊。

美國討論區Ｒｅｄｄｉｔ論壇Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｅｔｓ上的用戶稱贊為阿爾茨海

默氏病、新冠肺炎、癌症研究新藥的生物技術公司，雖然他們正在開發的新藥要推出市場還存在

巨大的不確定性，但Ａｎａｖｅｘ Ｌｉｆｅ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ等股價生物科技公司的股價都

大幅上漲。（ａｌ）

