【夾倉潮】歐盟監管機構：正評估及考慮針對炒作活動進行干預

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲證券及市場管理局主席邁約爾周四（４日）出席網上研討會

時表示，近一年散戶投資者買賣股票的交易量激增，而局方正在密切監視市場炒作活動，評估是

否需要採取進一步監管行動進行干預。

他引述數據指法國散戶投資者購買藍籌股的數量增長四倍，總交易量增加三倍，而比利時政

府數據顯示，投資急增主要源於年輕的投資者。（ａｌ）

