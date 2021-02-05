【大國博弈】美國氣候特使克里：將與中國新氣候特使謝振華對話

《經濟通通訊社５日專訊》美國氣候特使克里周四（４日）表示，預計不久將與中國新氣候
特使謝振華對話，並指謝振華是中國在全球暖化問題上的領袖和有力的倡導者。
他表示周三（３日）得到中國任命謝振華擔任氣候特使的消息，並強調自己非常了解他，因
為曾與他合作約廿年。
克里重申，他與中國就全球變暖合作的立場，並不代表華府將忽視其他考量，如人權與貿易
等問題。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|生財有道05/02/2021
【理財專題】月供股票 券商銀行收費大比併
|中國故事04/02/2021
《神州經脈》人行節前重啟14天逆回購 權重護盤滬指險守三千五
|財經熱話04/02/2021
【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡 未持貨者待整固吸納
|香港政情04/02/2021
【答問大會】林鄭提五大立法建議：區議員須宣誓、「起底」列刑事
|FOCUS04/02/2021
【FOCUS】快手膺人氣王 新「鯰魚」或再現
|開市Good Morning04/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴高位有貨續持有
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰