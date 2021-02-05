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05/02/2021 09:12

【大國博弈】美國氣候特使克里：將與中國新氣候特使謝振華對話

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國氣候特使克里周四（４日）表示，預計不久將與中國新氣候
特使謝振華對話，並指謝振華是中國在全球暖化問題上的領袖和有力的倡導者。
　　他表示周三（３日）得到中國任命謝振華擔任氣候特使的消息，並強調自己非常了解他，因
為曾與他合作約廿年。
　　克里重申，他與中國就全球變暖合作的立場，並不代表華府將忽視其他考量，如人權與貿易
等問題。（ａｌ）

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