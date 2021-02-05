【彈劾特朗普】特朗普拒絕出席彈劾審判作證

《經濟通通訊社５日專訊》美國民主黨眾議員要求前總統特朗普出席下周參議院彈劾審判作

證，不過特朗普的律師團隊周四（４日）予以拒絕，並形容這只是一個公關噱頭。

特朗普的法律顧問米勒表示，特朗普不會在一場違憲的程序中出庭作證，而且目前據本無法

證明指控，加上特朗普已是一名普通公民。不過民主黨眾議員拉斯金表示，如果特朗普拒絕邀請

，將保留一切權利，包括在審判中認定指控。（ａｌ）

