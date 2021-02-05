【企業盈喜】鉅京（０８４５０）料上季度虧轉盈利１４０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》鉅京控股（０８４５０）預料截至去年１２月３１日止三個月，

將錄得淨溢利約１４０萬元，而上年同期錄虧損。董事會認為淨溢利增加是由於集團核心業務增

長，以及收取香港政府授出的保就業計劃補貼。該公司預期將於下周一（８日）刊發第一季度業

績。（ｊｃ）

