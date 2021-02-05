【企業盈喜】俊盟國際料去年三至十二月股東溢利及收益大增近２倍

《經濟通通訊社５日專訊》俊盟國際（０８０６２）預料截至去年１２月３１日止九個月，

股東應佔溢利及全面收益將錄得約１６２０萬，較２０１９年同期約５５０萬元增約近１９５％

。董事會料期內溢利增加主要由於，期內無承兌票據之利息開支，使財務成本下降；出售附屬虧

損或開支的行政開支大減；且因政府「保就業」計劃獲取補助致行政開支減少。該公司指相關業

績料將於下周二（９日）或前後刊發。（ｊｃ）

