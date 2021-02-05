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即市新聞

05/02/2021 12:08

《窩輪豪情－梁業豪》首次公開即市炒賣新股秘技

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、非必
需性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為銀河娛樂（０００２７）、申洲國際（０２３１３）與金沙中國（０１９２８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選小米（０１８１０）、龍湖國際（００９６０）與新世界發展（０００１７）。
　　今天（５日）港股市場焦點落於新上市的快手（０１０２４），有抽中的散戶爭相沽貨套利
。職業炒家在頻密地短炒，大戶則以主動地沽貨者明顯較多。大家可能會懷疑筆者的判斷結果，
但這只不過是大部分投資者都不懂得如何看通局勢吧。筆者今早首次公開自己於掛牌買賣首日的
炒賣秘技，歡迎各位訂閱「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」，免費觀看相關「投資分析影片」。於
該影片中，筆者以快手的戰況為例，即場教大家如何準確地判斷新股的即市走勢。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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