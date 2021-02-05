《談國論企－黎偉成》油氣煤電去年續增產挺經濟

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣、工業原煤及電力等能源企業，於２０２０年全

面穩定增產，特別是下半年的產量增速普遍較快，反映出政府防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９

疫情達效使經濟重納復甦軌道。國家加促以國內大循環和國內外雙循環，加上推出內需側配合供

給側的經濟政策，料經濟今年會進一步提質重量發展，對能源需求更為殷切。



＊天然氣生產和進口快增顯側重潔淨能源＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年１２月份能源生產情況》的資料，規模以上能源

工業生產的四個大項生產和進口情況，有不同程度的持續性改善。

惹人注目的，當然是（三）天然氣的生產和進口，於２０２０年有相對快速的增長，特別是

（１）產量，於是年的１２月達１８７億立方米，同比增長１３﹒７％，相對於１１月份１６９

億立方米所增１１﹒８％多增１﹒９個百分點，使１－１２月份累計１８８８億立方米的同比增

長，持平於２０１９年全年的９﹒８％升幅。

和（２）進口天然氣於２０２０年１２月份１１２３萬噸同比增長１﹒８％，扭轉對上一個

月的１１月份９１８萬噸同比減３％之況，使全年累計進口１﹒０２億噸的同比增長５﹒７％，

只是稍為低於２０１９年９６５６萬噸所增的６﹒９％。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預期良

性成效。

至於（二）原油，則保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２０年１２月達１６２７萬噸，同比

增長０﹒９％，即使較１１月份１５９６萬噸的１﹒２％低０﹒３個百分點，使油產於全年累計

產量１﹒９５億噸同比增長１﹒６％，較２０１９年１﹒９億噸同比增長０﹒８％要多增０﹒８

個百分點。

原油生產於四季度保持三季度及二季度的穩升之況，甚至有進一步改善，乃因（ｉ）中國自

３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值ＧＤＰ於四季度增

６﹒５％，連同三季度增４﹒９％和二季度增３﹒２％，為連三個季度的上升，反映經濟在技術

和實質上重納復甦軌道，是為原油需求不斷增長的重要原因。

另一個重要因素，為（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，還是處於較為便宜水平，有

利於中國增加油產：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２０年１２月３１日每桶５１﹒２２美元，

無疑較１１月３０日的４６﹒０４美元環比上升９﹒４％，惟此項的同比卻仍出現下跌態勢，即

：２０２０年１２月３１日時之數，較２０１９年底時的６７﹒７美元，同比仍然大幅回落

２４﹒３４％，便可見內地原油增產顯需求強烈和價格尚可接受。

即使（ＩＩ）進口原油於２０２０年１２月份達３８４７萬噸同比減少１５﹒４％，亦較

１１月份４５３６萬噸環比下跌１４﹒６％，惟１－１２月份的進口量累計５﹒４億噸，同比仍

上７﹒３％，因三季度的平均增長為１８﹒４％，故四季度減少進口，全年漲幅亦收窄，乃很自

然的調節。



＊油電煤亦增產有良佳的經濟預示性＊



和（ＩＩＩ）加工原油，穩增，於２０２０年１２月份產量達６０００萬噸同比增長

２﹒１％，較１１月份５８３５萬噸３﹒２％的升幅低１﹒１個百分點，使１－１２月份累計

６﹒７億噸同比增３％，而２０１９年全年６﹒５億噸則增７﹒６％。加工緩增，進口快，估計

油儲達標所致。

看（三）原煤，以工業用為主的原煤產量在２０２０年１２月份達３﹒５億噸同比增長

３﹒２％，較１１月份所增的１﹒５％多增１﹒７個百分點，並形成三連升之態。即使１－１２

月份累計產量３８﹒４億噸的同比增長僅為０﹒９％，但仍比１－１１月份的產量３４﹒８億噸

增０﹒４％要高。

值得留意者，為（１）工業原煤產量由跌轉略升，反映出以製造業為主的工業復工好幾個月

，對各種各樣能源消耗日甚，需要增產以應付未來預期增耗要求，而這更是在（２）港口煤炭綜

合交易價格上升的情況底下增加生產和進口。凡此，皆有良性的啟示。

（四）電力行業，發電量於２０２０年１２月份達７２７７億千瓦時的同比增長９﹒１％，

較１１月份６４１９億千瓦時所增６﹒８％高２﹒３個百分點，使１－１２月份累計發電量

７﹒４１７萬億千瓦時同比增２﹒７％和高於１－１１月份的２％升幅０﹒７個百分點，成五連

升，其中水力發電增１１﹒３％、風力增７﹒１％，太陽能升８﹒９％，火力發電增９﹒２％，

而核電增６﹒２％。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

