《午市前瞻》快手凍資流向科網股，料港股短期２９５００見阻力

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股三大指數顯著造好，道指收市升３３２點，標指及納指

創收市新高。港股昨日回吐後，今早即彈升逾三百點，重上十天線。恆指高開１９１點，報

２９３０５，重上１０天線（約２９１５１），市場焦點落在新股快手（０１０２４）登場，金

融股造好但重磅科技股個別走，低見２９２９４點後反覆向上，港股半日最多升３８２點，高見

２９４９５，臨近中午升幅收窄，半日收報２９２６５，升１５２點或升０﹒５２％，主板成交

１４３５﹒８１億元。國企指數報１１５８２，升１８點或升０﹒１６％。恆生科技指數倒跌，

報９８６６，跌３０點或跌０﹒３１％。

即月期指新報２９１８８，升９８點，低水７８點。即月國指期貨報１１５６８，升１１點

，低水１４點。即月科指期貨新報９８５８，跌１１點，低水１８點。

內地兩市上揚，上證綜合指數報３５１８，升１６點或升０﹒４６％，成交２４３５﹒５８

億元人民幣。深證成份指數報１５１６４，升５８點或升０﹒３９％，成交３０３２﹒１６億元

人民幣。

重磅股個別發展，英倫銀行維持基準利率及資產購買規模不變，本地銀行股有追捧，匯控

（００００５）升１﹒５９％，報４１﹒６５元；渣打（０２８８８）升２﹒１２％，報

４８﹒２元，；恆生（０００１１）升０﹒７９％，報１４１元。友邦（０１２９９）升

１﹒２８％，報９９﹒１元；港交所（００３８８）升１﹒６６％，報５１９﹒５元；建行

（００９３９）升１﹒０２％，報５﹒９３元；申洲（０２３１３）破頂升４﹒７３％，報

１７４﹒９元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１６﹒６％。



＊小米澄清後仍捱沽，半日逆市瀉近４％＊



重磅科技股個別走。ＭＳＣＩ推出ＭＳＣＩ中國科企１００指數，指數初步權重之中，美團

（０３６９０）權重佔１２﹒８５％，美團曾破頂高見４１５﹒６元，半日轉跌０﹒３％，報

３９９﹒８元。佔９﹒４２％的騰訊（００７００）升０﹒５４％，報７３９﹒５元；阿里巴巴

（０９９８８）權重佔９﹒６２％，中午跌１﹒７５％，報２５７﹒６元。小米（０１８１０）

澄清不支援Ｇｏｏｇｌｅ服務屬謠言，但股價弱勢未改，最低見過２６﹒２元，半日挫

３﹒８１％，報２６﹒５元，為表現最差藍籌；以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１１﹒０７％。

中芯國際（００９８１）第四季盈利按年增長１﹒９倍，不過花旗指，受美國制裁和物流瓶

頸影響，中芯的２０２０年資本支出未達預期，公司預期今年仍將下降２５％，顯示中國晶片設

備支出正在進入下降周期。中芯績後有沽壓，跌６﹒５９％，報２５﹒５元，以現價計，該股暫

連跌４日，累計跌幅１０﹒８４％。ＡＳＭ（００５２２）升３﹒０７％，報１２０﹒８元；華

虹（０１３４７）跌３﹒１４％，報４７﹒８元。



＊濠賭股彈升、銀娛升近６％＊



全國藥品註冊管理和上市後監管工作會議周四（４日）在北京召開，會議提出全力做好新冠

病毒疫苗藥物應急審評審批和質量監管。持續推進應急審評審批，加強新冠病毒疫苗批簽發能力

建設，強化全生命周期質量監管。疫苗及生科股快速拉升，康希諾生物（０６１８５）升

８﹒６４％，報３２７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒４６％。信達生物

（０１８０１）升１﹒３９％，報９５﹒１元；君實（０１８７７）升０﹒３７％，報８２﹒４

元；亞盛醫藥（０６８５５）跌３﹒４５％，報４３﹒４元。

澳門第一批由國藥集團生產的１０萬劑滅活技術新冠疫苗，將於今日運抵澳門。濠賭股全線

炒起，銀娛（０００２７）升５﹒７４％，報６６﹒３５元，為表現最好藍籌；以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅７﹒９７％。金沙（０１９２８）升２﹒９９％，報３２﹒７元；永利澳

門（０１１２８）升５﹒３８％，報１３﹒３２元；美高梅（０２２８２）升２﹒７％，報

１２﹒１６元；澳博（００８８０）升７﹒６４％，報９﹒３元。



＊快手曾高見３４５元，一手賺最多２３０００元＊



超額認購１２０３倍、內地短視頻平台快手（０１０２４）今日首掛，開報３３８元，高見

３４５元後回落，暫時低見３０１元，半日報３０３﹒６元，較招股價１１５元高出１﹒６４倍

，以每手１００股計每手賺１８８６０元；半日成交約９１５１萬股，涉資２８９億元。另外，

同樣今日掛牌的健倍苗苗 （０２１６１）股價有追捧，盤中高見２﹒６元。中午收報２﹒５１

元，較招股價１﹒２元高出１０９﹒１７％，以每手２０００股計，不計手續費，每手賺

２６２０元。

內需股亦造好，海底撈（０６８６２）和呷哺呷哺（００５２０）創新高，分別升４﹒１％

，報８０元和升７﹒６２％，報２２﹒６元；頤海國際（０１５７９）４﹒３８％，報

１３８﹒１元。蒙牛乳業（０２３１９）升３﹒２％，報４８﹒３５元；潤啤（００２９１）升

２﹒７３％，報７３﹒２５元。體育用品股方面，安踏（０２０２０）升２﹒６８％，報

１４１﹒６元；李寧（０２３３１）升５﹒７４％，報５０﹒７元。





＊何啟俊：快手凍資鬆綁短期利好科網股＊



隔晚美股造好，標指及納指創新高，港股亦隨外圍高開高走。千里碩證券研究部經理何啟俊

向《經濟通通訊社》表示，受惠快手（０１０２４）上市令凍結資金鬆綁，部分科網龍頭股，如

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）今早亦受資金追捧，表現出色，為大市提供上升動力

。另外，他留意到昨日（４日）北水流入放緩下，港股成交仍有接近２４００億，近日大市表現

亦有大量成交支持。惟北水成交佔三成大市總成交，相信自下周二起暫停北水後，港股成交或回

落至２０００億元關口以下，預計近日恆指將於２８５００至２９５００區間徘徊。

（ｃａ、ｐｌ）

