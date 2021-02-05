【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒１億人幣，買騰訊中海油沽中芯小米

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股標指和納指創新高，港股昨日回吐１９３點後，今日重

上十天線。恆指高開點１９１點，即返１０天線（約２９１５３點），開市後反覆向上，曾飆３

８２點，見２９４９５點全日高，午後曾復升逾２８０點，不過Ａ股低收拖累下，恆指升幅再次

收窄。恆指收報２９２８８點，升１７５點或０﹒６％。

按額度計算，北水全日淨流入９４﹒１億元人民幣，增加６０﹒２％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、香港交易所（００３８８）

；淨賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、吉利汽車

（００１７５）。

主板成交２３９３﹒７５億元減少０﹒２％。其中港股通成交６３２﹒２億元，佔總成交

２６﹒４％。



＊北水續掃騰訊，淨買入２５億元＊



龍頭科網股個別走，騰訊跌０﹒３４％報７３３元，北水淨買入２５﹒１億元。

中海油升０﹒８３％報８﹒５２元，北水淨買入１０﹒９億元。

港交所升１﹒１７％報５１７元，北水淨買入１０億元。

中芯國際跌１０﹒６２％報２４﹒４元，北水淨賣出１８﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２５﹒０９

中國海洋石油 （００８８３） １０﹒８８

香港交易所 （００３８８） １０﹒００

美團 （０３６９０） ６﹒３９

銀河娛樂 （０００２７） ６﹒１６



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１８﹒１０

小米集團 （０１８１０） －１３﹒１８

吉利汽車 （００１７５） －６﹒９６

中海油田服務 （０２８８３） －０﹒２０

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（ｃａ）

