《美元走勢－羅明立》英鎊料在非美貨幣中延續強勢

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒６４ １０５﹒４６ １０５﹒５０
歐元╱美元 １﹒１９７２ １﹒１９５２ １﹒１９６２
英鎊╱美元 １﹒３６８９ １﹒３６６５ １﹒３６８２
美元╱瑞郎 ０﹒９０４６ ０﹒９０３６ ０﹒９０３８
美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１９ ７﹒７５２０
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《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數為７７﹒９萬人，略低於市場預期，加上前日
ＡＤＰ數據理想，勞動力市場有持續好轉跡象。今日（５日）將公布１月份非農就業數據，市場
對結果有較樂觀的預期。美匯仍然呈強勢，升至９１﹒５０，短線留意９１﹒７５╱９２﹒００
的阻力。
英國央行公布利率會議結果，維持現有政策不變，第四季ＧＤＰ增長預期較之前樂觀，暫時
應無需推出負利率，但會保持於政策選項之內。在經濟取得重大進展之前，英國央行不打算收緊
貨幣政策。央行的言論提振英鎊從接近５０天線的１﹒３５４０附近大幅反彈，一度觸及
１﹒３７００。隨著英國新冠疫苗加速接種，經濟復甦預期得到加強，預料英鎊在非美貨幣當中
會延續強勢，關注１﹒３６００╱５０的支持。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９５０ １﹒２０８０ １﹒１８８０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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