《美元走勢－羅明立》英鎊料在非美貨幣中延續強勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒６４ １０５﹒４６ １０５﹒５０

歐元╱美元 １﹒１９７２ １﹒１９５２ １﹒１９６２

英鎊╱美元 １﹒３６８９ １﹒３６６５ １﹒３６８２

美元╱瑞郎 ０﹒９０４６ ０﹒９０３６ ０﹒９０３８

美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１９ ７﹒７５２０

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《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數為７７﹒９萬人，略低於市場預期，加上前日

ＡＤＰ數據理想，勞動力市場有持續好轉跡象。今日（５日）將公布１月份非農就業數據，市場

對結果有較樂觀的預期。美匯仍然呈強勢，升至９１﹒５０，短線留意９１﹒７５╱９２﹒００

的阻力。

英國央行公布利率會議結果，維持現有政策不變，第四季ＧＤＰ增長預期較之前樂觀，暫時

應無需推出負利率，但會保持於政策選項之內。在經濟取得重大進展之前，英國央行不打算收緊

貨幣政策。央行的言論提振英鎊從接近５０天線的１﹒３５４０附近大幅反彈，一度觸及

１﹒３７００。隨著英國新冠疫苗加速接種，經濟復甦預期得到加強，預料英鎊在非美貨幣當中

會延續強勢，關注１﹒３６００╱５０的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９５０ １﹒２０８０ １﹒１８８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

