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即市新聞

05/02/2021 15:53

《美元走勢－羅明立》英鎊料在非美貨幣中延續強勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６４　　　１０５﹒４６　　　１０５﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９７２　　　１﹒１９５２　　　１﹒１９６２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６８９　　　１﹒３６６５　　　１﹒３６８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４６　　　０﹒９０３６　　　０﹒９０３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２９　　　７﹒７５１９　　　７﹒７５２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業救濟人數為７７﹒９萬人，略低於市場預期，加上前日
ＡＤＰ數據理想，勞動力市場有持續好轉跡象。今日（５日）將公布１月份非農就業數據，市場
對結果有較樂觀的預期。美匯仍然呈強勢，升至９１﹒５０，短線留意９１﹒７５╱９２﹒００
的阻力。
　　英國央行公布利率會議結果，維持現有政策不變，第四季ＧＤＰ增長預期較之前樂觀，暫時
應無需推出負利率，但會保持於政策選項之內。在經濟取得重大進展之前，英國央行不打算收緊
貨幣政策。央行的言論提振英鎊從接近５０天線的１﹒３５４０附近大幅反彈，一度觸及
１﹒３７００。隨著英國新冠疫苗加速接種，經濟復甦預期得到加強，預料英鎊在非美貨幣當中
會延續強勢，關注１﹒３６００╱５０的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒２０８０　　　１﹒１８８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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