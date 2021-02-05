【快手上市】暗盤曾冧機，輝立：仍在調查原因，周五暗盤將轉系統

快手（０１０２４）於暗盤市場熱爆，輝立暗盤昨日（４日）下午５時１３分曾發出通知表

示停止交易，當時成交高達１４﹒４億元，耀才及富途暗盤則如常。輝立資本管理執行董事黃瑋

傑向傳媒表示，資訊科技部門仍在調查暗盤冧機原因，周五（５日）的暗盤交易將轉用另一系統

。《香港經濟日報》

