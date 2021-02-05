【國際要聞】緬甸續有示威，聯合國秘書長：推翻選舉結果不能接受

緬甸周四（４日）繼續有民眾示威，在第二大城市曼德勒，有民眾上街抗議，他們揮舞旗幟

的同時，高呼口號要求釋放昂山素姬等人。而據路透社報道指，示威活動中，最少有３人被捕。

聯合國高調介入事件，秘書長古特雷斯揚言動員向緬甸軍方施壓，「確保」緬甸政變絕不成

功。他又指，相信緬甸的選舉是正常進行，推翻人民的意願及選舉結果是絕對不能接受。《香港

經濟日報》

