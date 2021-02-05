【企業盈警】盈利時（６８３８）料去年綜合純利跌３０％

《經濟通通訊社５日專訊》盈利時（０６８３８）公布，集團預期截至２０２０年１２月
３１日止年度錄得之綜合純利將較２０１９年同期１﹒３８億元下跌約３０％。
純利下跌主要由於產品類別組合之銷售改變，其中錶帶及時尚飾物分部之銷售受到新冠肺炎
疫情全球大流行嚴重打擊；及疫情全球大流行引致市場競爭加劇，導致若干產品銷售價格下跌。
（ｃｗ）
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