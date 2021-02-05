【夜期時段】即月期指最新報２９２６８點，升１點，低水２１點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９２７７點，升１０點，低水１２

點，最新報２９２６８點，升１點，低水２１點，合約成交１５２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１５６３點，升１點，高水２點，最新報１１５６２點，

無升跌，高水１點，合約成交２２７張。

