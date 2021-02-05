【快手上市】ＭＳＣＩ將快手納入全球標準指數，３月１日起生效

《經濟通通訊社５日專訊》內地短視頻平台快手（０１０２４）今日掛牌，ＭＳＣＩ公布，

將於３月１日起將快手納入全球標準指數。

快手首日上市熱炒，盤中一度急漲兩倍，高見３４５元，最終收報３００元，為全日最低位

，較招股價１１５元高出１６０﹒８７％，一手１００股，不計交易費用，每手帳面勁賺

１８５００元。（ｂｉ）

