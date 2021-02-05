【企業盈警】易緯集團料中期綜合淨虧損將錄得減少約５０％

《經濟通通訊社５日專訊》易緯集團（０３８９３）公布，預期截至去年１２月３１日止六
個月，與去年同期之綜合淨虧損約７６０萬元相比，集團預期於期間之綜合淨虧損將錄得減少約
５０％。
主要歸因於，期間管理層致力於節省成本政策，令行政開支減少；收到香港政府推出的「保
就 業」計劃下的補貼；及由於取得若干香港知名地產發展商的若干大型室內解決方案項目，令
來自室內解決方案服務的收入大幅增加。（ｂｎ）
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