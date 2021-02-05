【香港政情】通識改革刪法治社會參與，楊潤雄：要精簡課程

《經濟通通訊社５日專訊》教育局局長楊潤雄在電台節目上提及通識改革的課程框架，分為

香港、國家及世界三部分，其中香港的部分重點了解本港政治制度、國家部分就關於改革開放後

的發展，令學生理解國家經濟及科技等發展，準備未來抓緊機遇。被問及課程刪去法治、政治和

社會參與的內容，楊潤雄稱是專業決定，又指改革目的之一是刪減課程以配合學生未來發展，其

他核心科目同樣有刪減。

局方昨日又公布國家安全教育指引，楊潤雄指是要循序漸進教育國家安全知識，其中提出初

小需認識港區國安法相關罪名，只是要求了解控罪名稱，並非要求詳細學習控罪內容。



＊學校有責任不讓學校發生危害國安的情況＊



楊潤雄表示，學校有責任讓學生了解國家安全，局方發出的指引給予學校在行政架構等方面

需要下一些工夫，例如有學生有不合適的政治飾物等，學校需要向學生解釋。至於是否違法，他

相信學校可分辨明顯涉及港獨的情況，如果有需要可聯絡警民關係主任，提供執法或涉及違法的

意見，不一定要立即報警，強調不是要拘捕學生而是要教好學生。

被問到分辨學生是否違反港區國安法的責任是否落入學校，楊潤雄表示會安排教職員進行培

訓，又指學校有責任不讓學校發生危害國家安全的情況，而最終誰要負責，需要視乎證據及情況

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