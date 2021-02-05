【香港政情】梁君彥：將向被取消資格４名議員提出和解建議

《經濟通通訊社５日專訊》立法會行管會主席梁君彥表示，決定向２０２０年１１月被取消
資格的４名議員提出和解建議，磋商酬金及開支事宜。
他指出，４名議員有抗辯理由，行管會考慮以往先例、法律意見、法律費用及成功追回機會
後，會沿用上一屆有４名議員被取消資格的方法，以法、理、情處理。（ｈｙ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|開市Good Morning05/02/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：快手300元以下可買
|財經熱話05/02/2021
快手掛牌曾炒高2倍 分析指不用急於套利 憧憬納入股指迎來升浪
|中國故事04/02/2021
《神州經脈》人行節前重啟14天逆回購 權重護盤滬指險守三千五
|財經熱話04/02/2021
【快手上市】黃志陽：首掛升逾一倍半先食胡 未持貨者待整固吸納
|香港政情04/02/2021
【答問大會】林鄭提五大立法建議：區議員須宣誓、「起底」列刑事
|FOCUS04/02/2021
【FOCUS】快手膺人氣王 新「鯰魚」或再現
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰