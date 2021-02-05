【香港政情】梁君彥：將向被取消資格４名議員提出和解建議

《經濟通通訊社５日專訊》立法會行管會主席梁君彥表示，決定向２０２０年１１月被取消

資格的４名議員提出和解建議，磋商酬金及開支事宜。

他指出，４名議員有抗辯理由，行管會考慮以往先例、法律意見、法律費用及成功追回機會

後，會沿用上一屆有４名議員被取消資格的方法，以法、理、情處理。（ｈｙ）（ｚｚ）

