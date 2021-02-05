【企業盈警】北海集團（７０１）料去年盈轉虧蝕最多９５００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》北海集團（００７０１）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度，錄得虧損８３００萬元至９５００萬元，而去年同期純利２﹒３５億元。

該集團指，轉盈為虧主因沒有出售附屬公司之收益，而去年同期則錄得４﹒９億元。此外，

截至去年１２月底，集團於中港兩地之投資物業的公平值虧損約為９４００萬元。

該集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）

