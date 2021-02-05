【企業盈警】精熙（２７８８）料去年盈轉虧蝕不少於１７０萬美元

《經濟通通訊社５日專訊》精熙國際（０２７８８）預期，截至去年１２月３１日止年度綜

合虧損不少於１７０萬美元，２０１９年同期綜合溢利為５０３﹒６萬美元。

集團轉盈為虧主因是新冠疫情影響產業的供應鏈，市場需求減弱，以及因數碼相機產業仍顯

疲弱而導致營業額減少。另外，集團截止去年底止年度錄得匯兌虧損，２０１９年同期為匯兌收

益。

集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）

