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05/02/2021 18:25

【企業盈警】精熙（２７８８）料去年盈轉虧蝕不少於１７０萬美元

　　《經濟通通訊社５日專訊》精熙國際（０２７８８）預期，截至去年１２月３１日止年度綜
合虧損不少於１７０萬美元，２０１９年同期綜合溢利為５０３﹒６萬美元。
　　集團轉盈為虧主因是新冠疫情影響產業的供應鏈，市場需求減弱，以及因數碼相機產業仍顯
疲弱而導致營業額減少。另外，集團截止去年底止年度錄得匯兌虧損，２０１９年同期為匯兌收
益。
　　集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）

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