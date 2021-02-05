《小傳日記》藍戰士發力，魚缸有胡食，馬交佬反彈，手遊價真盞！

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」表現造好，大家都預計緊總統拜登會繞過共和黨直接推出

刺激方案，亞洲呢邊市都欣欣向榮，香江魚缸高開１９１點後高走，試過升３８２點到

２９４９５。大隻藍戰士今日撐起個市！大象（００００５）再度發力升近２巴仙，加上ＡＩＡ

（０１２９９）一齊造好，帶動市場氣氛，不過午後魚缸升幅慢慢收窄，但都總算維持升幅兼企

係２９２００點之上收市，最終收報２９２８８點，升１７５點或近１巴仙，主板成交

２３９３﹒７５億銀。國企指數報１１５６１，跌２點或唔夠半巴仙。恆生科技指數報９７９５

點，跌１０２點或跌逾１巴仙。

神州Ａ場今日都水皮，上證綜合指數報３４９６，跌５點或唔夠半巴仙；深證成份指數報

１５００７，跌９８點或近半巴仙。兩市全日成交８９１１億銀人仔，按日減少近６巴仙。

大隻藍戰士方面，大象飆升近２巴仙，報４１﹒７元；生發發（００３８８）抽高逾１巴仙

，報５１７元；ＱＱ（００７００）跌唔夠半巴仙，報７３３元；建行（００９３９）升逾１巴

仙，報５﹒９４銀；ＡＩＡ飆逾２巴仙，報１００元。

新魚毛快手（０１０２４）盤中雖然見過３４５銀，不過就以全日最低位３００銀收市，比

招股價１１５銀高近１﹒６１倍；唔計手續費，ＩＰＯ朋友仔仍然賺１８５００銀！



＊馬交有疫苗賭股個個笑，神州確診減餐飲唔使煩＊



第一批由國藥集團生產１０萬劑滅活技術新冠疫苗，將係今天運抵馬交，馬交佬聞聲個個抽

高！銀娛（０００２７）飆逾６巴仙，報６６﹒７銀；新濠（００２００）起哄逾３巴仙，報

１４﹒３銀；澳博（００８８０）飛起近８巴仙，報９﹒３２銀；永利澳門（０１１２８）彈高

逾４巴仙，報１３﹒１８銀；金沙（０１９２８）漲逾４巴仙，報３３﹒０５銀；美高梅

（０２２８２）炒起近２巴仙，報１２﹒０６銀。

神州新一波疫情受控，當地確診數字連日顯著回落，噚日（４日）更重回單位數，中資餐飲

股都隻隻反彈，呷哺呷哺（００５２０）走高近８巴仙，報２２﹒６銀；頤海（０１５７９）抽

高逾２巴仙，報１３５﹒５銀；海底撈（０６８６２）走上近３巴仙，報７９﹒１銀；周黑鴨

（０１４５８）升近半巴仙，報９﹒９６銀；九毛九（０９９２２）踢高近半巴仙，報

３０﹒５５銀。



＊快手升勢狂手遊佬堅壯，軟服兩頭走中軟就最牛＊



而今日手遊佬都開心飛上！其中飛魚（０１０２２）就領跑鏟高逾七成三，報０﹒３４５銀

；而心動（０２４００）飆上近一成一巴仙，報９２﹒０５銀；ＩＧＧ（００７９９）起飛近３

巴仙，報１３﹒３８銀；金蝶（００２６８）跳高逾３巴仙，報３４﹒５５銀；友誼時光

（０６８２０）跳高近３巴仙，報２﹒６３銀。

而ＳａａＳ佬今日就要兩頭走！其中中軟（００３５４）就比瑞信上調評級，由中性升至跑

贏大市！更大升目標價六成七到１２﹒２銀！今日就鏟高近７巴仙，報９﹒９９銀；而金軟

（０３８８８）跳高逾３巴仙，報７０﹒６５銀；金蝶（００２６８）鏟高逾３巴仙，報

３４﹒５５銀；不過中國有贊（０８０８３）潛水近５巴仙，報３﹒３８銀；移卡

（０９９２３）跌落近２巴仙，報８４﹒７５銀。



＊銷售額大升內房表現醒，內銀佬齊衝郵行創新高＊



內房佬今日就齊齊開心衝上！而今日升勢最勁嘅就係萬科企業（０２２０２），事關佢地１

月銷售額可以達到７１５億人仔，按年可以升到三成！今日就開心鏟高逾３巴仙，報２９﹒０５

銀；而綠城中國（０３９００）表現更加勁！事關佢地１月銷售額可以達到１６６億人仔，按年

升到２﹒６倍咁多！今日就跳高近３巴仙，報１０﹒５２銀；金茂（００８１７）而１月就達到

２０１億人仔銷售額！可以按年升超過九成。今日就可以金茂（００８１７）起飛近２巴仙，報

３﹒２銀；而融創（０１９１８）起飛逾１巴仙，報２９﹒９銀；潤地（０１１０９）跳高逾２

巴仙，報３０﹒７５銀。

而人行今日就進行１０００億人仔１４天逆回購！而中標利率就持平。人行今個星期已經累

計開展４８００億人仔逆回購操作，全星期淨投放９６０億人仔。而內銀股今日就齊齊走上！郵

行（０１６５８）今日就曾經破頂高見５﹒９銀高位！今日收市就鏟高逾３巴仙，報５﹒７９銀

；而中信行（００９９８）跳高近３巴仙，報３﹒６銀；民行（０１９８８）鏟高近２巴仙，報

４﹒５６銀；建行（００９３９）跳高逾１巴仙，報５﹒９４銀。請請！



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