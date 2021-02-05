【理財專題】月供股票 券商銀行收費大比併！

《環富通基金頻道記者羅駿豪５日報道》農曆新年快到，又是時候安排新一年投資大計，投

資股票除了一次過按市況操作，其實更可透過每月供款買入股票，讓時間為你以平均成本法優化

投資成本。



＊為何股票要月供？有沒有利息開支？＊



要理解月供股票操作，首先要搞清楚「月供」的概念。我們日常買賣股票，一般是以一手為

單位。以騰訊（００７００）為例，一手股數為１００，按以每股７２０元計算，一手成本就要

７２０００元，再加佣金印花稅等雜費。一般散戶，尤其是年輕人未必可以隨時拿出７萬多元購

買一手股票，月供股票就可以幫到大家。

所謂月供股票，是每月付出相同的資金，例如３５００元，以作投資，不論股票市價高低，

每月買入該資金可負擔的股數。就以騰訊為例，假如入市當天股價是７００元，３５００元供款

就可以買入５股騰訊。要留意，與一般的「供樓」「供車」不同，月供股票的本質是每月分段買

入，當中並不涉及借貸，所以不似供樓般須要支付貸款利息，反而買入的碎股一旦派息亦可收到

股息。



＊什麼情況下比「一筆過」買更適合？＊



正因如此，一如上文所說，未必人人可以隨時買到一手騰訊，如你打算每月儲３５００元去

買，要儲蓄２０個月，即超過年半才能買到一手，反而按月買入，假設股價不變，首年已買到

６０股，該６０股的股息也「提早」落袋。

當然最重要的是，萬一儲錢２０個月期間股價大升，我們便須再儲更多錢才能買入相同數目

的股份（一手），除了理財目標達不成，更同時錯失了期間股價的升幅。

所以，月供股票比較適合每手銀碼較高，同時又業務前景中線穩定向好的股票，看好互聯網

科技可考慮阿里巴巴（０９９８８）等；又或者考慮股價穩定及派息高的股票，如建行

（００９３９）等。



＊養成定期儲蓄習慣＊



投資始終涉及風險，甚麼時候入市去買，對大部分散戶來講，確確較難去掌握。而透過「月

供」方式去購買，可以享受「平均成本法」帶來的優勢，從而減低投資時的風險。

月供股票分固定供款額和固定買入股數兩種，一般以前者為主流，固定供款額每月付款額固

定，用以支付股價及費用，一般月供股票的佣金為０﹒２５％，最低５０元，另加交易徵費印花

稅（銀行多數計於最低佣金的５０元內）。大家也會留意到，０﹒２５％要到２萬元才滿５０元

，因此，月供金額愈大，平均開支比率就愈低。



＊哪間免收佣金？哪間真正最平？＊



比較各銀行券商月供股票收費，繼續以每月供３０００元（５００股建行）作例子計算。銀

行方面，多數包雜費最低收費５０元，大新銀行（０２３５６）月供收費較「抵」，最低收３８

元，匯豐收費更全免。不過不要忘記，還有存倉費要考慮！以匯豐為例，每月收取２５至３０元

，全年即３００至３６０元；而花旗則無貨會收每半年收１００元，若每月有正常供款的話不會

收費，連佣金計每月最低收費５０元，每年即６００元，和中銀（０２３８８）招商永隆等免存

倉費銀行一樣。恆生則既收每月最低５０元，也收每月存倉費１５至２５元，全年即７８０至９

００元成本左右。

券商方面，交易雜費普遍另收，以信誠輝立及西證為例，每月最低收費５０元再加雜費約３

﹒２３元，全年即６３９元，信誠另收每月最少１０元不動戶存倉費，但月月供款不收；寶盛每

月一口價兼包雜費，全年節省３９元。一通，每月一口價５元，再加雜費，全年成本９９元。不

過未夠致富平，透過網上申請，每月首１萬元交易免佣，雖然要俾雜費，但全年成本只需３９元

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

