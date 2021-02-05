《保險智衛－余栢堅》人工智能配合快速支付，造就索償秒賠新體驗

《保險智衛》保險科技發展迅速，人工智能（ＡＩ）技術更是近年的寵兒，其應用大大顛覆

傳統保險的運作模式。以索償為例，以往大部分理賠審批必須由專人進行，須用上不少時間、金

錢和人力處理重複的步驟及流程，如果使用人工智能運算便能夠在數秒內發現異常情況，令到審

批效率大幅提升。

有見及此，越來越多保險公司願意投放資源發展人工智能，以簡化較需時的程序、改善流程

並提升營運效率。新一年開首就有保險公司率先推出嶄新的即時理賠支付服務，利用人工智能批

核索償，並經「轉數快」快速支付系統或指定便利店發放賠款，讓客戶體驗秒速的「即批即賠」

服務。



＊人工智能實時批核索償＊



人工智能配合後台的雲端數據庫，可快速自動處理一些行政程序。客戶只須下載保險公司提

供的流動應用程式，然後透過程式遞交理賠申請、拍攝並上傳診症收據及其他所需文件，保險公

司的「人工智能實時決策引擎」便會即時處理、批核及通知客戶有關索償的申請結果。



＊合作夥伴即時支付索償＊



除了投放資源研發人工智能而做到「即批」，要做到「即賠」還需要支付平台的配合。索償

獲批後賠款一般以支票或銀行轉帳方式支付，有保險公司早於數年前已開始讓客戶選擇於港鐵站

內的指定便利店收取現金，最近更提供全港首個可以「轉數快」即時過數的方式，真正做到「即

批即賠」。

透過無紙化的即時理賠支付服務，整個索償過程由批核至支付可由數個工作天縮短至秒速完

成，大幅提升客戶體驗。理賠對客戶來說無疑是保險的關鍵時刻，便捷無縫的理賠服務可令客戶

對保險產品更有信心、更樂意善用保險為自己及家人提供保障。



＊新一年祝願大家身體健康、百毒不侵＊



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