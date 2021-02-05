《「香」講積金－香敏華》行為金融學拆解，長揸保守基金原因

《「香」講積金》筆者上期提到，根據積金局的季度強積金計劃統計數字顯示，保守基金於
強積金總資產值的佔比一直維持於１０％至１２％之間，可見保守基金擁有一班長期忠實擁躉。
今期筆者嘗試以行為金融學（Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ）的角度剖析打工仔「長
揸」保守基金的原因。
傳統經濟理論一般假設人們皆完全理性，並基於理性作出決定，例如選擇投資項目時會考慮
不同選項的成本效益，從而找出最佳方案。但現實與傳統理論的假設出現很大的差異，現實是人
們的決定受到很多因素影響，並非完全理性，是故出現行為金融學。在投資的領域上，行為金融
學的論者認為人們的投資決定往往是基於情緒和偏見，因而導致無效率市場
（Ｉｎｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｍａｒｋｅｔｓ）。投資者了解金融市場的非理性行為和決策規律
，更容易掌握市場走向並發掘更多投資機遇。
行為金融學理論提出了一些心理上或認知上的盲點╱偏見，導致非理性的投資決定。筆者認
為以下幾項頗值得強積金投資者作為參考：
＊損失規避（Ｌｏｓｓ ａｖｅｒｓｉｏｎ）＊
最著名的偏見是損失規避。損失規避是指我們從損失中所感受到的痛苦大於我們從收益中所
獲得的快樂。簡單而言，１０００元的虧損帶給我們的痛苦大於１０００元盈利帶給我們的快樂
。由於不希望有虧損，投資者可能過早沽出原本不俗的部署、長期守住帳面虧損卻不止蝕或者索
性只投資於極低風險產品。筆者認識一些朋友，年紀不算大，但風險承受能力偏低，的確將大部
分強積金資產長期投資於保守基金上，不希望辛苦工作的血汗錢出現任何損失。
＊熟悉偏誤（Ｆａｍｉｌｉａｒｉｔｙ ｂｉａｓ）＊
簡單而言是不熟不做、不懂不買。這樣的認知偏差會影響投資決定。如果只投資於自己熟悉
的產品，便可能會導致過度配置個別產品、行業和國家，投資組合未能有效分散。常見的例子是
「本國偏好」（Ｈｏｍｅｃｏｕｎｔｒｙ ｂｉａｓ），也就是偏好自己國家的公司，而忽視其
他區域和國家的企業。事實上，本港強積金資產中，不論是股票、債券和存款，資產皆以香港市
場為主。風險承受能力較低的投資者，集中投資於以港元銀行存款為主的保守基金實不難理解。
＊盲目分散（Ｎａｉｖｅ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）＊
這是一個大包圍的心態。當面對多個投資選擇的時候，有些人傾向簡單地將資金平均分配於
這些個選擇當中。例如某強積金計劃提供十個成分基金選擇予計劃成員選擇，有些計劃成員會平
均分配１０％予每個基金選擇之中，而不理會這些選擇是甚麼。由於保守基金於強積金計劃中佔
一重要席位，便一直獲得計劃成員資金支持。多年來保守基金於強積金總資產值的佔比維持於
１０％至１２％，或可歸因於此偏見。盲目分散的壞處，除了是所選擇的投資未必適合自己外，
投資者也可能因選擇的性質導致其他偏差。例如強積金計劃普遍較偏重於本地市場，可能十個選
擇中有兩至三個與本地市場有關，盲目分散的話很可能導致「本國偏好」。
我們皆是人，投資時的確很難完全理性。但我們不妨多加省察，想想自己有沒有犯下這些心
理盲點，並盡量避免，從而增加自己的投資勝算。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》
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