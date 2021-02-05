【新冠肺炎】上海昨日新增本地確診病例１例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海衛健委通報，昨日（４日）上海新增本

地新冠肺炎確診病例１例。

該病例常住浦東新區，是之前確診病例的密接者，經主動監測篩查發現。目前，已追蹤到該

病例在上海市的密切接觸者２７人，均落實集中隔離觀察。對病例曾活動過的場所已進行消毒。

