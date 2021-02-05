【大國博弈】王毅與俄羅斯外長通電話，強調堅持不干涉內政準則

《經濟通通訊社５日專訊》國務委員兼外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。據中國外交

部轉述，雙方強調應在國際事務中堅持不干涉內政這一國際關係基本準則，共同維護全球和地區

戰略穩定。

王毅表示，當前國際形勢正處在重要分水嶺，愈是在這個時候，中俄就愈要加強戰略溝通。

他又認為，中俄戰略協作是全方位、全天候的，沒有禁區，沒有上限。雙方在國際多邊框架內開

展高效協作，有力維護了國際公平正義和發展中國家的正當利益。中方堅決支持俄方維護國家主

權和社會穩定的舉措，願同俄方繼續在反干涉內政、反虛假信息等問題上密切協作。

王毅說，中俄都高度重視科技創新，應當強強聯合，優勢互補，力爭通過科技創新年活動取

得一批重大成果。雙方還要在互利基礎上切實推進貿易投資便利化安排，依托「一帶一路」建設

同歐亞經濟聯盟對接構建地區產業鏈、供應鏈、價值鏈，夯實互利共贏的基礎。

拉夫羅夫表示，俄方對兩國抗疫合作十分滿意，願同中方進一步加強疫苗研發聯合生產和防

疫管控合作，消除疫情對務實合作影響。俄中應密切戰略協作，穩步推進年內重要雙、多邊議程

。俄方願就國際地區問題同中方加強溝通協調，在涉及彼此核心利益的問題上堅定相互支持，共

同堅定捍衛多邊主義，維護國際地區局勢穩定。（ａｃ）

