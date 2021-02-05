【新冠肺炎】全國昨僅新增６宗本地確診、５宗本地無症狀感染

《經濟通通訊社５日專訊》內地新一波疫情受控，本地確診數字連日顯著回落，昨日（４日
）更重回單位數。國家衛健委最新公布，２月４日，全國新增確診２０宗新型冠狀病毒肺炎病例
，其中本土病例僅錄６宗，黑龍江５宗，上海１宗；其餘１４宗為輸入個案，分別在上海９宗，
廣東２宗，天津、江蘇、福建各１宗。昨日無新增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院
９６宗。
截至２月４日，全國累計確診病例最新數字為８９６６９宗。累計死亡人數４６３６人；現
有確診病例１３０４宗，現有４宗疑似病例；累計治癒出院病例８３７２９宗。
境外輸入累計確診病例４７７２宗，累計治癒出院病例４４７６宗。現有確診病例２９６宗
，現有４宗疑似病例。
全國昨新增無症狀感染者２８人，其中５宗為本地個案。當日３名感染者轉為確診；解除隔
離５８人。目前尚在醫學觀察７５５名無症狀感染者，其中４７３宗屬本地個案。
累計收到港澳台地區通報確診病例１１５１８宗。其中，香港１０５５２宗（９６８４人出
院，１８６人死）；澳門４７宗（４６人出院）；台灣９１９宗（８３９人出院，９死）。
（ａｃ）
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