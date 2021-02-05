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即市新聞

05/02/2021 09:35

【數字人幣】蘇州再發３千萬數字人幣紅包，京東提供線上消費支持

　　《經濟通通訊社５日專訊》蘇州繼去年１２月成功發放２０００萬元（人民幣．下同）數字
人民幣消費紅包後，將再次發放３０００萬數字人民幣紅包，每個紅包金額為２００元，紅包數
量共計１５萬個。預約報名通道自２月５日０時開啟，２月６日２４時關閉。官方介紹，此次活
動主要面對滿足以下條件之一的蘇州市民：近三年（按月）在蘇州大市範圍內有一筆（或以上）
正常社保繳費記錄；戶籍或暫住地在蘇州大市範圍內。
　　中簽的市民可根據「蘇周到」Ａｐｐ及京東Ａｐｐ的指引下載數字人民幣Ａｐｐ最新版本，
選擇報名時所選運營機構開立數字人民幣錢包，獲取數字人民幣蘇州年貨節紅包。可於２月１０
日１８時至２月２６日２４時，使用數字人民幣蘇州年貨節紅包在指定線上電商或者蘇州指定線
下商戶進行消費。線上場景由京東集團（０９６１８）提供專場消費支持，線下場景支持在蘇州
全市已布設消費場景的商戶使用。
　　蘇州官方稱，截至目前，蘇州全市已有包括商場超市、生活服務、日用零售、餐飲消費在內
的超過１﹒６萬家數字人民幣消費場景。到期未獲取或未使用的紅包將自動返還紅包資金提供方
。（ｗｌ）

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