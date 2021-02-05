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05/02/2021 09:59

【債務風險】華夏幸福否認「暫停所有償債付款」的傳聞

　　《經濟通通訊社５日專訊》市傳華夏幸福（滬：６００３４０）將「從２月３日起將暫停所
有的償債付款」，對此，該公司發布澄清公告否認消息，稱公司將按照債委會確定的「堅決不逃
廢債」的前提，切實履行債務主體責任，依法維護各債權人合法權益。目前華夏幸福金融機構債
權人委員會組建暨第一次會議已召開，將積極做好整體化解方案，保障公司主營業務有序經營，
穩妥化解債務風險。
　　華夏幸福周一（１日）自曝發生逾５２億元（人民幣．下同）的債務逾期，涉及銀行貸款、
信託貸款等債務形式，未涉及債券、債務融資工具等產品。隨著債務問題不斷發酵，其信用評級
也被輪番下調，中誠信國際決定將華夏幸福基業股份有限公司的主體信用等級由ＡＡ＋調降至Ａ
，並將主體和債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單；大公國際則將華夏幸福主體信用等級
調整到ＢＢ，評級展望維持負面。
　　中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）作為華夏幸福第二大股東不幸踩雷，該公司
聯席ＣＥＯ謝永林周四（４日）表示，平安對華夏幸福表內敞口總計５４０億元，將根據處置進
程及時計提撥備。（ｗｌ）

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