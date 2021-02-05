《神州縱橫－凌昆》華龍一號併網意義大

《神州縱橫》最近中國公布華龍一號核電反應堆於１月底併網發電，這是一個重大科技及產

業突破，其深遠意義值得重視。



＊中國第三代核電發展領先＊



華龍一號乃中國自主開發的第三代核電機組，首台的福建福清站機組剛併網發電，單機能力

達１１６萬千瓦，年發電量約１６０億度，可減少用媒３００餘萬噸及二氧化碳排放８００餘萬

噸。當中有多項技術創新，包括採用「能動和非能動結合」的安全系統，且核心設備１００％國

產化，全機亦達８８％國產化。首台建造具有試驗性質，今後開始量產將可縮短建設周期減低成

本，並形成開發更先進機型的基礎。三代核電機的突破將帶來多項發展戰略上的重大意義：

（一）打破外國壟斷，讓中國成為少數具有三代核電機設計建造能力的國家之一，之前主要有美

國ＡＰ１０００及歐洲ＥＰＲ１０００兩種。（二）進一步鞏固中國在三代核電上的領先地位，

至今仍是世上唯一有三代機的國家。除華龍一號外，已於２０１７至２０１９年建成美國三代的

四台機組，而美國Ｖｏｇｔｌｅ核電站兩台機組最快也要到今年才建成首台。中國台山站兩台歐

洲三代機組亦於２０１８及２０１９年建成發電，而先於中國開工的芬蘭及法國電站最快也要到

２０２２及２０２３年才建成。這凸顯了中國的建造優勢，歐美雖有設計卻在建造上滯後。

（三）三代核電站是安全高效的清潔能源，可大規模替代化石能源，有時中國如習近平最近承諾

的提早實現減排目標。在環保及綠色發展上意義重大。



＊形成創科驅動發展範例＊



華龍一號既在技術突破上有重要影響，在經濟發展路向上同樣意義不凡。首先是有助保障能

源安全。以核能代替化石能源將可減少化石能源的入口依賴，尤其是石油的入口依賴度已高逾六

成風險更大。此外核電開發還建立了一個以科技創新帶動發展的創科驅動模式範例。三代核能有

望成為一個利用新能源的新興大產業，投資將以萬億元計。新能源供給可創造替代性需求及新需

求，從而帶動一批用能產業，有助解決當前中國有效需求不足的宏觀經濟根本問題。此種創科大

突破帶動大投資大開發的模式，還可應用在其他關鍵領域，包括：（一）高鐵２﹒０。時速達到

１００公里的磁浮高鐵樣車已成功試行，預計二至三年內可商用化，故應啟動布網，路線設計及

部署大規模生產等前期籌備工作。（二）通訊領域。５Ｇ、北斗及量子技術的突破，讓中國可在

５Ｇ＋、北斗＋及量子通訊網絡建設等方面大舉開發應用市場及相關投資新基建。衛星移動網及

升級互聯網ＩＰｖ６的建設亦有相同作用。（三）Ｅ級超級電腦（每秒逾百億及億次運算）有望

在今年建成，將有助超腦＋產業發展。《資深評論員 凌昆》

