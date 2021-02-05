【大國博弈】英國吊銷ＣＧＴＮ牌照同日，中國轟ＢＢＣ炮製假新聞

《經濟通通訊社５日專訊》英國通訊管理局（Ｏｆｃｏｍ）周四（４日）宣布，吊銷中國環

球電視網（ＣＧＴＮ）在英國的廣播執照，原因是該執照被星華傳媒有限公司不當持有，因該公

司是ＣＧＴＮ服務在英國的分銷商，而不是服務的「提供者」，無權編輯ＣＧＴＮ的輸出內容，

不符合相關法律要求。

聲明透露，在英方發現星華傳媒不當持有廣播執照後，一家名為中國環球廣播電視有限公司

（ＣＧＴＮＣ）的實體提出了轉讓執照的申請，但同樣遭Ｏｆｃｏｍ駁回。聲明指，ＣＧＴＮＣ

的控制機構最終是由中國共產黨控制的，所以同樣沒有資格持有英國的廣播執照。

而就在Ｏｆｃｏｍ發出上述聲明的同日，中國外交部官網發布新聞稿，宣布近日就英國廣播

公司（ＢＢＣ）日前播出的疫情「假新聞」，向該媒體駐北京分社負責人提出嚴正交涉，要求對

方公開道歉，並揚言保留採取「進一步措施」的權利。中方指該則報道翻炒疫情「隱瞞論」、「

源頭論」、「責任論」，還將一段反恐演習影片作為介紹防疫部門暴力執法、侵犯人權的畫面，

「是典型的帶有意識形態偏見的假新聞」，影響惡劣。



＊被指報道立場偏頗，英府裁ＣＧＴＮ違例＊



英國政府對ＣＧＴＮ展開調查，源自其於２０１９年下半年的一系列有關香港反修例運動的

報道，Ｏｆｃｏｍ指ＣＧＴＮ報道立場偏頗，單方面呈現示威者暴力行為，並沒有反映他們的觀

點，缺乏應有的公正，因此違反了廣播條例。

ＣＧＴＮ在英國還收到多宗投訴，涉及在當地播放英國私家偵探韓飛龍、瑞典籍中國商人桂

民海及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑在電視上認罪的片段。（ｅｙ）（ｚｚ）

