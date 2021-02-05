【ＦＯＣＵＳ】ＧＭＥ「樹倒猢猻散」，狗狗幣、美元接力？

【ＦＯＣＵＳ】Ｇａｍｅｓｔｏｐ（ＧＭＥ）散戶逼空傳奇「樹倒猢猻散」，但炒作幽靈正

遊走尋找下一目標－－流動性極差的微型股、加密貨幣新星「狗狗幣

（Ｄｏｇｅｃｏｉｎ）」……難怪坊間戲言，２０２０年任何事都能發生（ａｎｙｔｈｉｎｇ

ｃａｎ ｈａｐｐｅｎ），２０２１年任何物都能炒上（ａｎｙｔｈｉｎｇ ｇｏｅｓ）。



＊微型股突炒上，加密貨幣再翻身＊



凍資王快手（０１０２４）周五（５日）首掛，一如預期創下股價最高翻兩倍見３４５元記

錄，不過大戶主動沽的比率壓倒主動買，半日錄資金流出逾３３億；而早前炒上的概念股映客（

０３７００）創新高後急挫逾一成。

在美股市場，一周前才創下４８３美元「月球價」的ＧＭＥ逼空傳奇散水，隔夜大挫逾四成

至５３﹒５美元，相當於較高位瀉近九成，盤後再跌８％，不過有紐約對沖基金

Ｓｅｎｖｅｓｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ就真金白銀落袋逾７億美元。

面對財富聚散得失，炒作幽靈再將目標對準市值低於２０億美元的微型股，小型股指數羅素

２０００開年至今漲近１２％，大幅跑贏標指、納指；而高盛無盈利科技股指數自去年３月以來

，漲幅已逼近４００％。

與此同時，大起大落的加密貨幣遊戲繼續。在說唱歌手巨星ＬＬ Ｃｏｏｌ Ｊ、百事可樂

前首席執行官Ｉｎｄｒａ Ｎｏｏｙｉ等加盟的７２００萬美元加密貨幣風投基金消息曝光後，

比特幣價格從周一（１日）的３３０００美元以下彈至逼近３８０００美元。



＊ａｎｙｔｈｉｎｇ ｇｏｅｓ？＊



而早前宣布暫別推特的全球首富馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），「安靜」不到兩日後以一

條「Ｄｏｇｅ」的推文，將加密貨幣新星Ｄｏｇｅｃｏｉｎ（狗狗幣）的價格推升五成。

這款由程序員Ｊａｃｋｓｏｎ Ｐａｌｍｅｒ於２０１３年以柴犬無厘頭表情包惡搞創造的

加密貨幣，儘管最新價格僅不到５美分，但年初至今已漲約８倍，最新市值達６１億美元。此外

，隨著十年期美債孳息率高見１﹒１６２厘，創逾三周新高，連升５日的美元兌Ｇ１０貨幣幾乎

全線上漲，離岸人民幣卻表現泰然。市場關注若未來美元反彈持續，甚或逼空對象轉至美元，連

升８個月的人民幣會否盤整轉向。

值得一提的是，在股價創下歷史新高的貴州茅台（滬：６００５１９）對面，Ａ股下跌個股

數量多逾３２００隻（以周四收市計），而科創板更有逾一成破發。坊間戲言，

「２０２１，ａｎｙｔｈｉｎｇ ｇｏｅｓ」，是真是假，ｔｈａｔ’ｓ ａ

ｑｕｅｓｔｉｏｎ。

