【香港政情】教育局編制的國家安全教育指引出爐

《經濟通通訊社５日專訊》教育局昨天（４日）傍晚向全港學校發通告，就維護國家安全提

供學校行政及教育指引，教育局發言人指，《香港國安法》的目的是防範、制止和懲治危害國家

安全的行為和活動，當中防範先行，而學校在有關的防範及教育工作中擔當重要角色。

指引要求初小學生認識甚麼是《香港國安法》，內裡四大罪行的名稱等，亦需要學習國旗、

國徽、國歌，以及解放軍駐港部隊於香港的防務工作。高中學生則須了解哪些行為，會構成《香

港國安法》中的四項罪行，亦要研習與國家安全有關的當代議題，要求學生認同維護國家安全，

對保障國民安全的重要性。



＊南海九段線屬中國領土＊



教育局亦就個別科目提供國安教學指引，地理科列明學校須向學生展示中國領土及領海圖，

包括南海九段線，學校要教導學生有關中國主要河流分布，以及國家如何緩解水污染的方法。

生物科則要求學生了解內地政府對應傳染病的防控政策、了解國家對保護生態環境作出的努

力及學習核安全等。

常識科要求小學生模擬升掛國旗儀式，感受在奏唱國歌時應表現的禮儀和態度；高小學生可

以校園安全作類比，由此帶出國家安全與國民利益的關係。（ｃｌ）（ｚｚ）

