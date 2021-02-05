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05/02/2021 09:28

【香港政情】教育局編制的國家安全教育指引出爐

　　《經濟通通訊社５日專訊》教育局昨天（４日）傍晚向全港學校發通告，就維護國家安全提
供學校行政及教育指引，教育局發言人指，《香港國安法》的目的是防範、制止和懲治危害國家
安全的行為和活動，當中防範先行，而學校在有關的防範及教育工作中擔當重要角色。
　　指引要求初小學生認識甚麼是《香港國安法》，內裡四大罪行的名稱等，亦需要學習國旗、
國徽、國歌，以及解放軍駐港部隊於香港的防務工作。高中學生則須了解哪些行為，會構成《香
港國安法》中的四項罪行，亦要研習與國家安全有關的當代議題，要求學生認同維護國家安全，
對保障國民安全的重要性。

＊南海九段線屬中國領土＊

　　教育局亦就個別科目提供國安教學指引，地理科列明學校須向學生展示中國領土及領海圖，
包括南海九段線，學校要教導學生有關中國主要河流分布，以及國家如何緩解水污染的方法。
　　生物科則要求學生了解內地政府對應傳染病的防控政策、了解國家對保護生態環境作出的努
力及學習核安全等。
　　常識科要求小學生模擬升掛國旗儀式，感受在奏唱國歌時應表現的禮儀和態度；高小學生可
以校園安全作類比，由此帶出國家安全與國民利益的關係。（ｃｌ）（ｚｚ）

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